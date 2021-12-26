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半夜沒得玩！騰訊祭未成年限時令　元旦只能玩1小時遊戲

▲騰訊針對2022年元旦，再度對未成年人祭出限玩遊戲通知。（圖／美聯社／達志影像）
▲騰訊針對2022年元旦，再度對未成年人祭出限玩遊戲通知。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-26 18:25:45

中國近來針對遊戲產業祭出多項監管措施，先是由中國官媒發佈一篇專文批評未成年人沉迷電玩遊戲以及手遊的現象，導致龍頭企業騰訊股價應聲崩盤逾10%。為此，中國遊戲龍頭騰訊繼先前祭出「電玩宵禁令」後，昨（25）日又公布2022年元旦假期未成年人玩網路遊戲限時令，規定這段假期只可在每天晚上8點到9點登錄玩遊戲。

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因應即將到來的元旦假期，中國遊戲龍頭騰訊發布通知表示，為結合中國《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，2022年元旦假期前後，騰訊遊戲旗下在中國地區的網路遊戲將對未成年人進一步限制。

▲被中國官媒批評之後，騰訊立即做出回應，並擬定相關措施。（圖／翻攝自《每日經濟新聞》）
▲被中國官媒批評之後，騰訊立即做出回應，並擬定相關措施。（圖／翻攝自《每日經濟新聞》）
其中，未成年人將只能在2021年12月31日（周五）、2022年1月1日至1月3日（元旦假期）的每天晚上八點至九點之間登錄進行遊戲，騰訊遊戲建議玩家合理安排時間，適度遊戲。

而根據中媒《IT之家》報導指出，這份由中國國家新聞出版署發布的《關於進一步嚴格管理 切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》，要求遊戲廠商需嚴格限制提供未成年人的網路遊戲服務時間，並需嚴格落實帳號的實名註冊和登錄。過去就曾有位成年人「盜用」奶奶的身份半夜打遊戲被抓到，中國各大市場平台甚至繞過監管機制，掀起一股「租號」、「買號」風潮。

騰訊過去主打「雙減」、「雙打」為主軸，減少遊戲時長，執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，再透過打擊身份冒用和打擊作弊，避免未成年人冒充成年人遊戲的情況，為的就是符合中國政府的要求，更在推出「雙減」、「雙打」後，呼籲整個遊戲業界，共同建立起防沉迷的系統，以便更有效的防範「精神鴉片」的危害。

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