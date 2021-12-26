長者、兒童住院「陪病者放寬至2人」 公費篩檢仍僅限1人
根據指揮中心最新規定，住院陪病規範將放寬！住院病人若為12歲以下兒童、65歲以上長者、身心障礙，或經醫療機構評估有必要者等特殊情形者，陪病人數可放寬至2人。
記者許若茵／台北報導
2021-12-26 18:51:14
我國新冠疫情趨於穩定，指揮中心24日調整「醫院因應 COVID-19 醫療應變措施」，每名住院病人的陪病人數雖以1人為原則，但若病人為12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙、或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限放寬至2人，不過每名住院病人的陪病者公費篩檢仍為1名為限。
要特別注意的是，自111年1月1日起，未完成疫苗應接種劑次達14天(含)以上之陪病者，除入院時進行公費篩檢，每週應定期進行自費篩檢；自 111 年2月1日起，除入院時進行自費篩檢，每週也應定期進行自費篩檢，若為「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」，得免除篩檢。
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