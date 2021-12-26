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長者、兒童住院「陪病者放寬至2人」　公費篩檢仍僅限1人

▲根據指揮中心最新規定，住院陪病規範將放寬，若住院者為兒童或長者，陪病者可增至2人。 （示意圖，與新聞無涉／中壢天晟醫院提供）
▲根據指揮中心最新規定，住院陪病規範將放寬，若住院者為兒童或長者，陪病者可增至2人。 （示意圖，與新聞無涉／中壢天晟醫院提供）

記者許若茵／台北報導

2021-12-26 18:51:14

根據指揮中心最新規定，住院陪病規範將放寬！住院病人若為12歲以下兒童、65歲以上長者、身心障礙，或經醫療機構評估有必要者等特殊情形者，陪病人數可放寬至2人。

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我國新冠疫情趨於穩定，指揮中心24日調整「醫院因應 COVID-19 醫療應變措施」，每名住院病人的陪病人數雖以1人為原則，但若病人為12歲以下兒童、65歲以上老人、身心障礙、或經醫療機構評估有必要者等特殊情形，陪病人數上限放寬至2人，不過每名住院病人的陪病者公費篩檢仍為1名為限。

要特別注意的是，自111年1月1日起，未完成疫苗應接種劑次達14天(含)以上之陪病者，除入院時進行公費篩檢，每週應定期進行自費篩檢；自 111 年2月1日起，除入院時進行自費篩檢，每週也應定期進行自費篩檢，若為「確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內」，得免除篩檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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