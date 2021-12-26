小S大紅包賀孟耿如結婚　黃子佼喊冤：記錯前男友？

CATCHPLAY+《熙娣想聊》是小S回歸台灣綜藝的節目，第一集就請來前男友黃子佼當嘉賓，成功炒熱一波話題，節目中小S提到在黃子佼、孟耿如結婚時「紅包包滿多」，事後被黃子佼對質：「我們沒辦婚禮也沒收紅包啊，她是托誰還是記錯前男友？」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-26 20:21:23
節目中，小S提到除了老公Mike，黃子佼是男友中最愛的一個，「佼佼以前在交往時對我的安排，我都很喜歡，不知道帶老婆的旅遊又是什麼樣子？」連蔡康永都沒發的小S，馬上想到要發黃子佼當來賓，但是為了顧及孟耿如的感受，小S以「歐巴桑」的居家風格現身，穿著老公的T恤、保暖褲就來錄影。
小S先送給黃子佼新婚匾額，祝新人永遠「如佼似漆」，還俏皮以「前女友」之姿題字：「婚姻之路不好走！」當小S逼問黃子佼：「你還是把我當女人看嗎？」黃子佼也妙回：「當然，我這麼念舊，這麼喜歡收集古董。」話還沒說完，小S瞬間暴怒，唇槍舌戰的互動，讓網友封兩人為「最佳前任」。
在去拿送給黃子佼的新婚匾額之前，小S對鏡頭講到：「他結婚的時候我已經有包紅包了，我包滿多的哎。」因為這段話錄的時候還沒抵達黃子佼選的餐廳，所以黃子佼沒聽到，事後看播出時他一頭霧水，「懸案！我們沒辦婚禮也沒收紅包啊，她是托誰還是記錯前男友？」