藍隊戰犯惹毛錢薇娟 《全明星3》李芷婷道歉：沒盡力
《全明星運動會》第三季開播以來，藍隊成績苦吞敗仗，領隊錢薇娟點出隊友練習不足，對於全員集合訓練的要求，並不是人人都可以配合，掀起網友熱烈討論，戰犯直指忙跑校園演唱會的李芷婷，李芷婷今（26）日打破沉默道歉，坦承：「努力的不夠就是我的問題。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-26 21:39:51
錢薇娟受訪曾經談到，除了訓練時間兜不攏，隊友的態度也沒有完全建立，「比如說我是10到12點的練習，可是我今天就是有工作，可是如果我結束了，我趕快趕過來，隊友看到你，『我是跟這個團隊在一起的』，我覺得那個是一種態度的展現，這個部分，我會再跟藍隊好好地溝通。」
除了錢薇娟發話，藍隊的貝童彤也提到，很少有全隊11個人到齊的情況，每次練習都是三三兩兩，大家時間可以來才來，很難培養起一個默契，翻開藍隊成員約時間練習的限時動態，比較少出現的李芷婷，因為演唱活動比較多，被不少網友點名討論。
李芷婷對此在臉書發文：「很抱歉沒有用盡所有力氣，只能讓今天的悔恨成為明天的動力，《全明星運動會》太真實了。雖然不是專業運動員，但是只要是比賽就沒有理由，沒有先天條件的人只能透過加倍練習，是的，努力的不夠就是我的問題，為了不拖累其他跑的前面的人，未來只有付出，沒有藉口。」