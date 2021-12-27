PO立陶宛版坦克人照聲援台港　立國議員：這張北京刪不了

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「坦克人」是指照片中孤身站在數輛解放軍坦克前的一位不知名男子。
立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）24日在推特貼出立陶宛版本的坦克人，並寫道：「如你所見，立陶宛人無懼挺身對抗壓迫者，不論有何危險。」
馬爾德基斯表示：「30年前，我們為民主挺身而出，如今我們也不會坐視不理。這是一張北京無法刪掉的照片。」他並在文末寫下「與香港同在」（#StandWithHongKong）、「與台灣同在」（#StandWithTaiwan）以及「永不忘記」（#NeverForget）。
根據立陶宛國會（Lietuvos Respublikos Seimas）網站，馬爾德基斯發布的照片標題為「1991年捍衛自由」（Defense of Freedom in 1991），圖說提及立陶宛於蘇聯末期爆發的1月事件（January Events）。
德國之聲先前報導，1991年1月13日，十多名立陶宛人為維護國家獨立而喪命。立國消息人士指出，一些受害者被蘇聯坦克壓死，其他人則遭槍殺。事件發生後，立陶宛邁向了民主和加入歐洲聯盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）的道路。（譯者：張璦/核稿：林治平）1101226