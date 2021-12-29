基隆公投「四個同意」勝出　民進黨繼續執政有警訊

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根據一份網路聲量資料，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析發現，自10月底綠營啟動公投宣講以來，林右昌在「公投戰」中聲量一路低靡。整體而言，林右昌個人聲量3.25萬則，公投相關聲量只有3119則，僅佔個人總聲量9.6％。
該分析也指出，除了林右昌在公投案上涉入較少、聲量沒有起色外，民進黨基隆市黨公職也未積極為公投議題發聲。比較綠營執政7縣市，包括基隆市、桃園市、新竹市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，綠營黨公職人員們在公投議題的聲量變化，數據顯示，基隆黨公職在7縣市評比中聲量倒數第一。該分析認為，民進黨基隆黨公職面對公投議題反應不積極、網路聲量不振，催不出不同意票，顯示在地運作可能出了問題，讓未來民進黨延續執政的隱憂浮現。
有聲量分析認為基隆的民進黨公職宣傳未盡力宣傳公投，林右昌日前也回應，公投是公投、市長選舉是市長選舉，不能混為一談，這幾年基隆建設大家有目共睹，公投結果確實能給大家參考，但要繼續往前行，未來的候選人必須爭取跨黨派、中間選民才是核心課題。
民進黨基隆市議員張顥瀚指出，這段時間進行掃街頭、菜市場、站路口等各項宣講，希望讓民眾更加知悉公投意象，但基隆基本盤就是藍大於綠，當初不論是市長、議員選舉，民進黨很大層面都是靠中間選民才有機會在基隆執政。
張顥瀚說，公投是投事不是人，確實願意出來投票的人真的滿低，基隆市議會民進黨團、黨部還是要積極檢討，民眾對於公投關心程度不是想像中高，必須要去深思，因為依結果來看，就是藍綠基本盤對決。
立委蔡適應也說，公投結果雖然在基隆不如人意，凸顯藍綠仍有基本盤差距，但回顧這幾次的市長、立委選舉，都可以看到選民不分藍綠都給予執政團隊最高的支持與肯定，他在中央爭取資源，林右昌也在基隆繼續深根建設。
張顥瀚表示，基隆有軍港遷移、基隆捷運等議題，中央政府設定明年會有政策定調或是完成，2022年地方大選基隆會有新的市長候選人，必須結合這些政策，並讓民眾更加了解，民進黨執政會把基隆推向哪個方向，非常重要。
張顥瀚說，黨內有很多人對於市長選舉有興趣，大家必須要發揮自己所長，讓論述更加完整，讓民眾去了解政黨對決歸政黨對決，民進黨再執政是更好選項。