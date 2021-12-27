潘綱大靠《該死的阿修羅》入圍金馬 試鏡時慘遭導演欺瞞
第58屆金馬獎入圍最佳原著劇本、最佳女配角、最佳新演員三項大獎並拿下最佳女配角獎的電影《該死的阿修羅》，是樓一安導演睽違五年再推出的全新力作，而昨（25日）聖誕節，樓一安導演以及本片演員潘綱大、賴澔哲也特別錄製特別企劃影片與粉絲互動。潘綱大在快問快答中回憶起對樓一安導演的第一印象，表示當初自己試鏡前看完劇本，覺得這劇本實在太厲害了，很期待見到導演本人，沒想到試鏡時，樓導一直騙他說他不是導演，指旁邊的工作人員才是導演，讓他想說這個混亂的場面到底在幹嘛？
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-27 10:30:00｜2021-12-27 11:13:03
而樓導也透露潘綱大這個角色是在選角指導的推薦下，來試鏡隨機殺人案中兇手「詹文」一角，當時因為曾經看過潘綱大在短片《拉格朗日什麼辦法》中的演出，對他留有深刻的印象，「但因為印象中他的樣子很『野』，我本來覺得他一定不會適合，但在選角指導強力推薦下，勉為其難的想說好啦就見一下。」沒想到綱大試鏡時的表現讓他覺得驚艷，覺得綱大真的是戲很好的演員，於是開始思考要把它放在哪個角色裡，「後來決定讓他演出詹文的好朋友『阿興』，所以我們在角色設定上也因為潘綱大這個演員做了一些調整。」
《該死的阿修羅》將於2022年3月11日在台上映，而年輕的潘綱大將於1月中旬去服兵役，《該死的阿修羅》上映時他還在當兵，他也特別向粉絲喊話：「自己看完《該死的阿修羅》也很喜歡這部片，希望真的可以被很多人看到，喜歡我的粉絲也可以進戲院看看其他很棒的演員，認識一下樓導，希望大家一定要到戲院支持！」