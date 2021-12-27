李相侖演《我的女兒瑞英》人生大轉折　連父母都打探結局

韓國男星李相侖在《One the Woman》挑戰喜劇戲路，和李荷妮組CP火花四射，播出後收視亮眼。外型高大俊美的他，演出多部韓劇，都和韓國女神合作，像是搭張娜拉演出的《V.I.P》，還有《通往機場的路》與金荷娜的唯美之戀等，而早期他與李寶英合作《我的女兒瑞英》也蔚為經典，至今仍讓不少觀眾印象深刻，該劇今起晚間10點將在中視播出。





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▲李相侖（左）演出《我的女兒瑞英》，父母還會向他打探結局。（圖／中視提供）

《我的女兒瑞英》是長篇連續劇，男主角李相侖則從第一集到結局，呈現出演技的轉變與層次。李相侖曾在受訪時提及，《我的女兒瑞英》對他而言是一個轉折點，因為演出之後，有更多觀眾慢慢知道他的名字。當時戲劇在韓國播出時，從家人的反應也感受到這部戲的人氣，父母還會向他打探戲劇結局。他說那時不管走到哪裡，許多人都入戲地跟他說不要再欺負瑞英了。





資深演員千虎珍在該劇飾演李寶英的父親，因賭博負債牽累家庭，另一半更抱病離世，這讓作為女兒的李寶英無法諒解，甚至仇視自己的父親。千虎珍不只具演技實力，從造型到走路、說話，每個細節都能感受到他完全投入在角色裡頭。《我的女兒瑞英》一劇細膩刻劃家庭倫理問題，包括親情、婚姻等層面，題材貼近你我生活，而演員的詮釋，把每一場戲拿捏的恰如其分，引發觀眾共鳴。這部戲的導演則形容這作品是他生涯中的一大幸事，尤其演員的演出場場都讓他充滿感動。蔚為經典的必看韓劇《我的女兒瑞英》今起每週一至週五晚間10點在中視播出。



