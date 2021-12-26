柯建銘嗆國民黨自掘墳墓　時力、民眾黨別當陪葬兵馬俑

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「2個逕付二讀是在總體戰略部署下，有戰術的必然性」柯建銘指出，本會期是預算會期，但去年8月28日蔡英文宣布開放美牛美豬以來，直到今年12月18日公投結束共477天，期間豬腸、豬肚、內臟齊飛，委員會也杯葛，為了反對而反對，為了深藍而深藍。
柯建銘說，國民黨11月23日關閉朝野協商、11月29日拒審中央政府總預算，雙拒是立法史上最荒謬、嚴重的瘋狂行為。一拖下去總預算勢必等到下會期開議後才能處理，民進黨可能坐以待斃？不自救？難道任由國民黨搞垮國家？
柯建銘指出，只有抽出逕付二讀，一個月後明年1月21日至1月28日就可表決，不如此給壓力，國民黨會答應排除朝野協商一個月冷凍期，承諾臨時會時完成三讀嗎？國民黨以抹黑，來掩蓋自己的胡作非為，這不是金光黨，什麼才是金光黨。
另外修《地方制度法》讓竹竹合併升格為直轄市，柯建銘說，起源於新竹市長林智堅9月在媒體倡議竹竹合併，隔天新竹縣長楊文科加碼修《地方制度法》第3條，他打給楊文科表明願意攜手合作，楊縣長答應「絕不退縮」，2天後卻變卦。
柯建銘指出，楊文科被國民黨打臉，是因為立委林為洲上次含淚退出縣長選舉，已等楊縣長4年任期，再等4年即可選縣長，合併升格後不管誰當選，勢必再等8年，屆時林為洲已70歲了，無緣縣長這才是重點。
柯建銘表示，鄭正鈐要選新竹市長，再等10年也輪不到；高虹安及柯文哲自認新竹市長是民眾黨囊中物、唾手可得，不知什麼神邏輯？時代力量也是如此，大家集體反對、各有盤算，不顧大新竹發展自謀私利，再清楚不過。