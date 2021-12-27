日職／球星年薪誇張　可65年待東京迪士尼！肉包吃720年

2021年即將接近尾聲，日本職棒（NPB）及美國職棒大職棒（MLB）各隊球星基本已經完成談約，日媒《Full-Count》26日特別報導，試算日職前幾高薪選手分別能購買哪些和他們有連結的東西，以及大聯盟教士隊投手達比修有的年薪夠他「10連抽」野球魂A手遊幾次。
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接著還有多位高薪選手被提及，家中從事漁業的福岡軟銀鷹後援投手森唯斗2022年年薪4億6000萬，可買價值4000萬日元的大和製造漁船「DFR-36FB」11艘；東京養樂多燕子強打山田哲人、樂天金鷲浅村栄斗2022年年薪都是5億，山田可以買母公司150日圓的「Y1000養樂多」333萬3333瓶、浅村可以買出身地大阪名產「551蓬莱」一顆190日圓的肉包2631570顆，每天吃10顆要吃720年才會吃完。
接著巨人菅野智之、坂本勇人以及軟銀千賀滉大2022年年薪都為6億日圓，菅野智之可以買697674個出身地神奈川縣名店「崎陽軒」販售之860日圓的燒賣便當；坂本則是出身於兵庫縣伊丹市並畢業於青森縣八戸学院光星高校，搭乘日本航空的來回機票為77120日圓，坂本可以搭乘7780次，就算每天來回往返也可搭乘超過21年；千賀滉大出身於愛知縣蒲郡市，該地名產為高級品牌橘子「蒲郡橘」一箱5公斤價格含稅6264日圓，千賀滉大可買高達95785箱。
還有2022年年薪高達6億2000萬日圓的柳田悠岐，他可以購買出身地廣島名產一箱32入4300日圓的「楓葉饅頭」14萬4186箱，共有461萬3952顆楓葉饅頭可以吃；日職選手2022年最高薪球員是樂天金鷲投手田中將大的9億日圓，身為「桃色幸運草Z」的狂熱粉絲，田中的年薪可以購買12月31日「第五回 桃色幸運草歌合戰」票價5萬日圓的SS席1萬8000次。
報導最後特別提到酷愛手遊「野球魂A」的大聯盟教士隊投手達比修有，2022年年薪為25億1700萬日圓，若以「野球魂A」10連抽一次3300日圓計算，他的年薪可以讓他抽76萬2727次，絕對抽得到自己想要的任何卡片。