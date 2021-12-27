日職／球星年薪誇張　可65年待東京迪士尼！肉包吃720年

2021年即將接近尾聲，日本職棒（NPB）及美國職棒大職棒（MLB）各隊球星基本已經完成談約，日媒《Full-Count》26日特別報導，試算日職前幾高薪選手分別能購買哪些和他們有連結的東西，以及大聯盟教士隊投手達比修有的年薪夠他「10連抽」野球魂A手遊幾次。





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