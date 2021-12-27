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王力宏落腳處曝光！10黑衣人「護駕」　開2車掩人耳目

▲王力宏26日離開防疫旅館，傳已經返回金華街的工作室隔離。（圖／王力宏臉書）
▲王力宏26日離開防疫旅館，傳已經返回金華街的工作室隔離。（圖／王力宏臉書）

記者江芷稜/綜合報導

2021-12-27 08:20:34｜2021-12-27 08:35:17

王力宏18日返台處理離婚風波，下塌汪小菲開的S HOTEL，大批媒體為搶在第一時間報導，頂著寒風在外苦苦守候，沒想到以往謊言被擊破，優質形象毀於一旦的他，仍不肯面對外界，連出關日還在欺騙，昨以10名黑衣人加兩部防疫計程車「護駕」離開，疑似返回金華街的工作室。 

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▲S Hotel飯店人員現身門口低調表示，「不具名客人」體恤在場媒體在寒夜守候，特別準備熱飲表達感謝。（圖／讀者提供）
▲S Hotel飯店人員現身門口低調表示，「不具名客人」體恤在場媒體在寒夜守候，特別準備熱飲表達感謝。（圖／讀者提供）
王力宏的經紀公司原對外表示，會住滿14天隔離期，但隨即傳出他12月24日已經做好肺炎PCR檢測，應是依照防疫規定，選擇春節檢疫C方案(7+7+7)，26日就必須退房回家，媒體忍受低溫苦苦等候，他和汪小菲還送上熱飲，點心慰勞，卻不肯出來面對大眾。 

▲台北市中正區忠孝東路豪宅「國庭」近期由於藝人王力宏離婚事件，受到各界矚目。（圖／翻攝自Google地圖）
▲王力宏沒有返回忠孝東路豪宅「國庭」。（圖／翻攝自Google地圖）
據現場媒體透露，26日晚上8點多，知名藝人保全寶哥帶隊抵達S Hotel門口，一行將近10名保鑣在門口圍成人牆，2台防疫計程車快速駛進飯店地下停車場，載王力宏離開S HOTEL，車窗玻璃全部拉起黑布掩人耳目，1台座車駛向王力宏名下的忠孝東路國庭豪宅，但下車者不是王力宏，而另1輛防疫疑似進入金華街的工作室，據《中時新聞網》報導，保全表示王力宏已經在睡覺，不會再出現，要媒體盡早離開，證實他人就在該處。

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