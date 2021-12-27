小S親解給黃子佼紅包懸案！驚吐彌補方法笑翻網友

小S（徐熙娣）復出主持新節目《熙娣想聊》，首集大方邀請前男友黃子佼當嘉賓，睽違6年同台，舊情人暢談話題不斷，引爆一波回憶殺，沒想到她在節目裡一句「他結婚時我包很多」，卻成了一宗懸案，黃子佼在臉書自清沒有辦婚禮，這紅包不知被誰拿了，小S昨（26）日跳出來解開謎底，坦承記錯了，還在底下留言「還是我匯錢給你」，讓粉絲們笑到不行。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（左二）送黃子佼（右二）新婚匾額。（圖／CATCHPLAY+）

▲小S（右）自爆給黃子佼的紅包包滿多。（圖／翻攝CATCHPLAY+）

小S在節目裡送了匾額給黃子佼，還在出外景時脫口說出，前男友結婚時包了大紅包，讓因為疫情取消婚禮的黃子佼，感到相當疑惑，在臉書表示：「她講這一段的時候是在外景，我看到時則是有點一頭霧水，我們沒辦婚禮也沒收紅包啊，她是托誰還是記錯前男友？」





網友瘋狂討論這樁紅包疑雲，還標記小S出來面對，她昨現身留言串說：「可能我作夢吧！後來看報紙，你說沒辦婚禮，我也嚇到，為何我覺得你辦了，只是我沒去？但也懶得剪掉那段了！反正你到時辦滿月我再補嗎？總會辦什麼吧？還是我匯錢給你！」黃子佼回覆了4個笑哭臉符號，昔日情侶超直白對話，非常逗趣。





當年情變後鮮少互動的兩人，2015年在《康熙來了》上演世紀大和解，關係破冰，這次小S在節目裡坦言，黃子佼是她最愛的前男友，重溫交往4年的回憶，誇讚黃子佼工作認真、很會給情人驚喜，甚至連提款卡密碼都與他有關，粉絲認為兩人主持笑料不斷，還會互相接梗，敲碗他們合體開設新節目。



