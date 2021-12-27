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向美買刺針飛彈付款5年1套未獲！邱國正：未接獲延宕問題

▲為了強化外島防空能力，陸軍分階段採購FIM-92肩射型刺針(Stinger)防空飛彈。圖為美軍刺針飛彈射擊訓練。（圖／美國陸軍）
▲為了強化外島防空能力，陸軍分階段採購FIM-92肩射型刺針(Stinger)防空飛彈。圖為美軍刺針飛彈射擊訓練。（圖／美國陸軍）

記者呂炯昌／台北報導

2021-12-27 09:47:41｜2021-12-27 10:04:29

立法院外交及國防委員會本會期審查國防部預算，國民黨立委陳以信提案披露，陸軍2018年就開始付款給美國採購的FIM-92肩射型刺針防空飛彈（Stinger），但至今我方一套都尚未獲得，明（111）年僅編列7萬元預算。對此，國防部長邱國正今 (27)日表示，目前未接獲交貨延宕的事。

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外交國防委員會今日繼續審查111年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開部分，針對刺針飛彈交貨問題，邱國正會前受訪表示，刺針飛彈目前都按照節點在做，目前沒人跟他反應延宕的問題。

媒體追問海軍採購刺針飛彈已交貨，陸軍還沒交貨，邱國正表示，當初分批、分開也是供貨的問題，據他了解，目前戰備與平常訓練的數量在持續掌握，是足夠的，邱國正也指出，國防方面事務與外交會牽扯上關係，若有調整國軍會密切配合，假如有問題會反應，美方要強化或補充國軍密切在做。

針對立委認為國軍打靶比練刺槍術時數少，質疑刺槍術的必要性？邱國正表示，部隊訓練不光是一個單純「要不要用得到」，還有練力、練技、練膽、練心，例如在戰場上還是會有「立正」這個動作，戰場上怎麼會有立正？而是練心的狀況，而任何一自我防衛技能，不管是刺槍、防身、奪刀及奪槍等都有必要，且部隊訓練各式各樣，「你怎麼會知道將來用不到呢？」

邱國正強調，他不會因為有聲音就把刺槍術廢除掉，他們會從長計議。

1980年代阿富汗戰爭中，阿富汗游擊隊用美國提供的340枚FIM-92A型肩射刺針飛彈擊落了200多架前蘇聯各型軍機，成為阿富汗游擊隊擊退入侵蘇聯紅軍的利器。為了提升野戰防空能力，國軍一直跟美國爭取出售刺針防空飛彈。美國先是出售陸軍使用車載8聯裝「復仇者防空系統」，外(離)島部隊與海軍陸戰隊則使用雙聯裝系統。陸軍採購AH-64E阿帕契攻擊直升機時，也採購雙聯裝刺針空對空飛彈，能夠讓阿帕契直升機在執行對地攻擊任務之餘，也具備基本的空戰能力。

國防部在2018年初與美國在台協會(AIT)簽署購案合約，以台幣51億5197萬1496元採購250枚FIM-92刺針防空飛彈。原訂最快2019年底就能開始交貨。

▲陸軍21砲指部內的刺針飛彈假人銅像。（圖／陸軍司令部提供）
▲陸軍21砲指部內的刺針飛彈假人銅像。（圖／陸軍司令部提供）

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