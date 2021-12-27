台股早盤漲逾110點、衝18080點 再創歷史新高
台北股市今（27）日開盤漲13.77點，加權股價指數以17975.41點開出，沒多久再度站上萬八關卡以上，且持續走高，漲110點以上，來到18080點附近，再創盤中歷史新高。權值股台積電早盤漲3元來到607元。聯發科漲2%，來到1145元。
記者許家禎/台北報導
2021-12-27 09:42:15
美股上周五因聖誕節休市一天，台股今日開盤漲13.77點，加權股價指數以17975.41點開出，沒多久即站上萬八，早盤漲110點以上，來到18080點附近，再創盤中歷史新高。權值股台積電早盤漲3元來到607元。聯發科漲2%，來到1145元。股王矽力、國巨、群創、友達漲1%以上。
永豐投顧指出，目前美國大行認為Omicron疫情不嚴重、美國不會重回封鎖路線及消費依然強勁，加上預期供應鏈在明年上半年可望緩解情況下，「聖誕行情」極有可能來臨，若美股續強，則外資在長假過後，可望對台股偏多操作。
另外，台積電即將公布12月營收，根據上次法說會指引估算，12月營收應可達1500多億元，接近9月新高水準，另台積電1月中旬將舉辦法人說明會，預期展望仍佳，可望澄清外資大行對半導體缺貨狂潮於2022年結束的看法。
永豐投顧表示，此時可佈局穩步當軍的半導體族群，以晶圓雙雄為主，再擴及股價本益比仍在偏低位置的半導體設備及相關材料類股，預期本週行情為連接元月行情的中繼站，指數區間不必拘泥，應可望再創新高。