福原愛眾叛親離？母親拒同住不倫男　「比較喜歡江宏傑」

日本桌球好手福原愛爆發不倫戀後，可能眾叛親離？據日媒《女性自身》報導，她未返台和一雙子女見面之外，與母親福原千代關係也鬧得很僵，尤其是她和「橫濱男」11月開始交往、同居，可望明年元月再婚，此舉未獲得母親認可，熟知內情的媒體人士說：「其實福原千代很喜歡女婿江宏傑，反對女兒離婚的做法。」





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲行動不便的福原千代（右）年初居住在江宏傑家，接受江家人照顧。（圖／翻攝江宏傑臉書）

▲福原愛媽媽福原千代低調返回日本。（圖／讀者提供）

住在中國的日本媒體人爆料，福原愛今年3月爆發不倫戀後，讓身在台灣的母親福原千代立場尷尬，只好在江家人陪同下搭機返回日本，福原愛曾提議一起住，卻被母親拒絕，行動不便的千代寧願居住在充滿回憶的故鄉仙台，也不願入住女兒在東京的豪華公寓，自此沒再見過面，也沒有住在一起。





直到後來福原愛為表達孝心，設計了一個橢圓球桌送給母親，那時母女倆才再度見面，一起打桌球。她把過程拍攝成感人影片，讓粉絲相當感動，不過福原千代當時只給她打95分，表示給100分女兒就不會再做了，被潑了冷水的「愛醬」只能苦笑。





▲福原愛（左）11月曝光為母親設計專屬桌球檯。（圖／翻攝msb網站）

福原愛計畫和橫濱男再婚消息曝光後，遭到中日粉絲夾擊，一直未更新動態，而她受聘出任青森大學客座副教授的安排，則未受影響，該校工作人員表示，明年課程尚在規劃，福原愛的講座可以以線上方式舉行。江宏傑近日則曝光和兒女慶祝聖誕節的影片，奶爸認真照顧小孩的模樣，讓粉絲相當心疼。



