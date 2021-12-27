驚！原來分辨老酒可以用看的　行家：這招學起來

許多酒迷特別鍾情陳放多年的58金門高粱酒，深信「酒越陳越香」，不過想一嚐老酒滋味並不是一件簡單事，老酒數量有限相當珍稀又昂貴，許多民眾只好自行添購新酒存放或苦苦尋覓，勞民又傷財，讓民眾大嘆想喝老酒真難。如今，想品嚐老酒不需如此大費周章，行家們表示想喝老酒就選「58金高千日醇」，CP值高且老酒保證，而如何「用眼辨識」老酒，兩招小撇步報你知！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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58金高千日醇更是存放在特有的微厭氧環境，使陳化效果更好，一開瓶迷人陳年糧香即撲鼻而來，口感綿延醇厚，加上購買便利且CP值高，上市至今廣受好評，購買熱度不減。近期更將推出酒迷敲碗許久的垂直年份禮盒組，「2015~2017年份 58金高千日醇垂直年份組」一次集結了陳放4~6年老酒，每個年份各具風味特色。2015年份已具完整的老酒風味架構，陳醬香味滿溢，酒體飽滿柔和，尾韻持久；2016年份除陳香顯著外酒體更加醇厚，入喉回甘；2017年份則是散發稻穀類香氣，酸甜協調的口感更加明顯，尾韻綿延，瓶瓶令人驚喜又意猶未盡。
喝一瓶少一瓶的「58金高千日醇」老酒，因其珍稀與持續醇化特色，增值潛力備受市場看好，不論單支或垂直年份禮盒組，送禮表謝意或是納入收藏皆是首選，不但能展現獨到的品味更能彰顯滿滿心意。「58金高千日醇」於全台各地區的酒類專賣店、家樂福、大潤發、愛買、7-11超商和全家便利商店FamiPort皆有販售。「2015~2017年份 58金高千日醇垂直年份組」，2022年1月5日起，全家便利商店FamiPort開放預購，趕緊呼朋引伴，手刀購入，成為人人稱羨的老酒富翁並一嚐這醇美佳釀滋味！（售價與庫存依各通路為準）