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驚！原來分辨老酒可以用看的　行家：這招學起來

▲想品嚐老酒不需大費周章，行家推薦「58金高千日醇」，還有「用眼辨識」老酒的小撇步報你知！（圖／品牌提供）
▲想品嚐老酒不需大費周章，行家推薦「58金高千日醇」，還有「用眼辨識」老酒的小撇步報你知！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2021-12-27 11:30:00

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
許多酒迷特別鍾情陳放多年的58金門高粱酒，深信「酒越陳越香」，不過想一嚐老酒滋味並不是一件簡單事，老酒數量有限相當珍稀又昂貴，許多民眾只好自行添購新酒存放或苦苦尋覓，勞民又傷財，讓民眾大嘆想喝老酒真難。如今，想品嚐老酒不需如此大費周章，行家們表示想喝老酒就選「58金高千日醇」，CP值高且老酒保證，而如何「用眼辨識」老酒，兩招小撇步報你知！

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▲台灣名導吳念真分享用眼辨識老酒的簡易小撇步，在老酒中加入1:1的純水，即可發現千日醇老酒「越老越花」。（圖／品牌提供）
▲台灣名導吳念真分享用眼辨識老酒的簡易小撇步，在老酒中加入1:1的純水，即可發現千日醇老酒「越老越花」。（圖／品牌提供）
自從黑松公司計畫性儲酒推出市面首款「開瓶即老酒」的「58金高千日醇」之後，喜愛老酒的朋友們紛紛拍手叫好，不需再費時等待、費工尋覓，就能以最輕鬆的方式享受時光淬煉的醇美佳釀，目前甚至已有陳放五年以上的千日醇老酒；就連台灣名導吳念真也是58金高千日醇的死忠鐵粉，更大方分享兩個用看就能辨別老酒的小撇步。第一招「老酒加水，越老越花」，在千日醇中加入1:1的純水，一眼即可發現清澈酒液變得有些混濁，這是因為千日醇老酒的酒體中所含有的醇化物質較多，加水後形成更為濃厚的混濁酒色。第二招「老酒獨有，皇冠掛杯」，千日醇倒入玻璃酒杯中，將酒杯稍微傾斜，可以看見酒液緩慢地順著杯壁落下，留下有如皇冠一般的掛杯樣貌；是因為當58金高存放千日以上之後，酯類物質增加，酒液變得更加綿密濃稠，即能造就老酒獨有的皇冠掛杯景象。

▲千日醇老酒含有較多酯類物質，稍稍傾斜酒杯，就能欣賞「老酒獨有，皇冠掛杯」。（圖／品牌提供）
▲千日醇老酒含有較多酯類物質，稍稍傾斜酒杯，就能欣賞「老酒獨有，皇冠掛杯」。（圖／品牌提供）
58金高千日醇更是存放在特有的微厭氧環境，使陳化效果更好，一開瓶迷人陳年糧香即撲鼻而來，口感綿延醇厚，加上購買便利且CP值高，上市至今廣受好評，購買熱度不減。近期更將推出酒迷敲碗許久的垂直年份禮盒組，「2015~2017年份 58金高千日醇垂直年份組」一次集結了陳放4~6年老酒，每個年份各具風味特色。2015年份已具完整的老酒風味架構，陳醬香味滿溢，酒體飽滿柔和，尾韻持久；2016年份除陳香顯著外酒體更加醇厚，入喉回甘；2017年份則是散發稻穀類香氣，酸甜協調的口感更加明顯，尾韻綿延，瓶瓶令人驚喜又意猶未盡。

▲在特有的微厭氧環境熟成陳化，58金高千日醇一開瓶迷人陳年糧香即撲鼻而來，口感綿延醇厚。（圖／品牌提供）
▲在特有的微厭氧環境熟成陳化，58金高千日醇一開瓶迷人陳年糧香即撲鼻而來，口感綿延醇厚。（圖／品牌提供）
喝一瓶少一瓶的「58金高千日醇」老酒，因其珍稀與持續醇化特色，增值潛力備受市場看好，不論單支或垂直年份禮盒組，送禮表謝意或是納入收藏皆是首選，不但能展現獨到的品味更能彰顯滿滿心意。「58金高千日醇」於全台各地區的酒類專賣店、家樂福、大潤發、愛買、7-11超商和全家便利商店FamiPort皆有販售。「2015~2017年份 58金高千日醇垂直年份組」，2022年1月5日起，全家便利商店FamiPort開放預購，趕緊呼朋引伴，手刀購入，成為人人稱羨的老酒富翁並一嚐這醇美佳釀滋味！（售價與庫存依各通路為準）

▲2015~2017年份58金高千日醇垂直年份組，內含300ml 58金高千日醇2015至2017年3瓶入，一次擁有陳放4~6年以上的老酒，送禮、收藏皆是首選。（圖／品牌提供）
▲2015~2017年份58金高千日醇垂直年份組，內含300ml 58金高千日醇2015至2017年3瓶入，一次擁有陳放4~6年以上的老酒，送禮、收藏皆是首選。（圖／品牌提供）


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