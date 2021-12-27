林秉樞維基遭公總IP修改　監理所臨時人員承認了

民進黨立委高嘉瑜家暴案，衍伸出有政府IP修改林秉樞維基百科「案外案」調查結果在今（27）日出爐，公路總局指出，修改維基百科的人員的確為北市監理所人員，該員已坦承因出於好奇心而編輯，後續懲處將由北市監理所開會討論。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-27 10:13:09
日前傳出有人使用公路總局IP，修改林秉樞維基百科資料，公路總局表示，經公路總局鍥而不捨的努力下，全案已查明。公路總局於12月6日即邀集相關資訊專業廠商協助擴大查處範圍，經檢視該局所有網通設備紀錄後確認非屬資安事件，同時並清查該局於12月2日相關時段的網路連線紀錄，初步取得疑似3台個人電腦在該時段有連線維基網站的紀錄。
經查其中2部電腦的網頁瀏覽紀錄為查詢與本案無關的維基網站網頁，另1部某監理所的電腦則僅發現12月6日上午之後的網站瀏覽紀錄，因無具體事證，需進一步查證。
公路總局指出，為儘速釐清案情，將須進一步查證的第3部電腦，主動送請調查局資安站進行數位鑑識，鑑識報告確認該電腦有編輯林秉樞維基網頁的紀錄。經約詢該員已坦承因出於好奇心而有該編輯行為，且未及時向上級報告，造成外界的質疑與誤解，深感歉意。
公路總局局長許鉦漳表示，該名人員為監理所臨時人員，平時負責研考、交安宣導等業務，平時看起來低調老實，也不太出風頭，後續北市監理所將依相關規定進行懲處，最重可解僱，最輕則是是記申誡、記過。