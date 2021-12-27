瞇瞇眼即辱華？中國電商2年前廣告也難逃 挨批醜化國人
先前中國女攝影師陳漫為法國知名精品迪奧（Dior）拍攝宣傳照，卻遭到中國網友大力抨擊「辱華」。最近中國網路零食品牌「三隻松鼠」也遭遇類似事件，但引起爭議是該公司在2019年所發佈的廣告，因模特兒也有「瞇瞇眼」妝容，被中國網友翻出來，指控有「醜化中國人」嫌疑。雖然時隔2年，仍被炒作上微博熱搜，該公司26日也火速致歉滅火。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-12-27 10:17:01｜2021-12-27 10:17:32
綜合中媒報導，近日中國網路零食品牌「三隻松鼠」2019年為了推廣旗下酸辣粉拍攝的一組宣傳照片引起熱議，廣告整體走復古風，主角是一名留著短瀏海、綁著2根辮子，穿著球衣短褲的年輕女孩，她拿著酸辣粉，擺出酷酷的表情，一旁的文字還寫上「囤貨必備」、「辦公室午餐好選擇」等廣告標語。
但這組廣告近來在微博引來了中國網友大力抨擊，原因是因為這名模特兒與先前Dior事件雷同，都是「瞇瞇眼」，因此有著「辱華」嫌疑，網友熱烈討論、批評，更因此上了微博熱搜排行。網友紛紛表示，「刻意醜化中國人」、「有辱華嫌疑」、「找個正常的人來拍不行嗎，非要找個獐頭鼠目的」。
除了模特兒妝容之外，還有網友指出，廣告中用帶有偉人頭像的茶杯等餐具在廣告法中是禁止的，另外有網友認為，廣告宣傳語使用了「XX大法好」也有疑慮。不過也有網友認為，這已經是2019年的廣告了，卻突然被炒作起話題，明顯別有用心。
對此，三隻松鼠26日中午在官方微博上發布聲明，稱「該產品於2019年10月上線，該頁面中模特為中國人，其妝容基於個人特徵打造，無刻意醜化。」不過三隻松鼠也在聲明中道歉，稱「網友反饋模特妝容不符合大眾審美並由此產生不適感，我司深表歉意，並第一時間已進行頁面的替換，且已安排排查公司其他產品頁面，杜絕類似情況發生」。
先前Dior在中國上海西岸藝術中心舉行《迪奧與藝術》展覽，被質疑醜化亞裔女性，遭到中國網友出征批評，以致11月23日，Dior和攝影師陳漫均發文致歉。