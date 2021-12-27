天冷追劇追到「一道光」差點七天後才回家！醫靠這招救回

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張耿豪強調，患者失去心跳之後，最擔心就是腦部損傷壞死，甚至可能成為植物人，因此在手術血壓穩定之後，立即執行低溫療法，利用插管引進液體降低體溫至攝氏33到35度，減少腦部及全身代謝，讓患者進入深度休息狀態。當體溫每減少攝氏1度」，可減少6~8%腦部氧氣代謝率，並抑制自由基反應，來減少缺氧後的腦損傷，為身體爭取復原時間。所幸患者5天後終於甦醒，並且在順利1週出院，沒有留下後遺症，逐漸恢復健康並且回到工作崗位上。
不過神奇的是，這名患者在恢復意識後向醫師述說，他知道自己一直朝著不知處的遠方亮點一直走一直走，聽到有人喊他名字，一回頭就看見「天花板」，才感覺自己已躺在醫院的病床。這段特別的瀕死經驗，讓患者及醫護人員都相當驚訝。
張耿豪提醒，心肌梗塞發生前，心血管慢性阻塞幾乎沒有徵兆，通常血管阻塞到70%以上，運動、天冷或是情緒劇烈起伏時，才會感覺到胸悶、胸痛、像是大石頭壓在胸口的感覺，但經過休息往往都能慢慢恢復，所以患者不會特別注意，直到血管完全阻塞就容意昏迷猝死。國外研究也顯示，多數猝死都與心血管疾病有關，尤其是冠狀動脈疾病，5成以上患者在猝死前根本沒有其他症狀，甚至不知道自己已心臟疾病。
而這種疾病可不是中老年人的專利，年輕人也同樣可能發生，尤其在天冷的時候血壓沒有控制好，一不小心就會要人命，即便搶救回來也可能造成腦傷等後遺症。過去包括藝人高以翔、戎祥等，都是因為心肌梗塞猝逝。所以醫師特別提醒，保持適當的運動，規律的作息，健康的飲食，有三高患者要定時的服藥，還有戒菸，才是保持健康最重要的法門。
另外，當身邊的人突然昏厥失去呼吸心跳，一定要儘速進行CPR，把握黃金時間搶救並且送醫。張耿豪說，通常患者失去呼吸心跳之後，每過一分鐘死亡率就增加7%，如果拖過黃金救援時間，即便送醫也很難救回，身邊的人務必要注意這點。
書田診所家醫科主任醫師康宏銘也說，上週開始氣溫明顯轉涼，實際觀察來求診的患者診前量血壓的狀況，都有明顯偏高的跡象，天冷的時候就是心腦血管意外發生的高峰期，尤其年底尾牙、聚餐活動多，吃飽喝足離開室內時，萬一外頭氣溫很低，劇烈的溫差也容易造成中風、心肌梗塞的危險。
康宏銘提醒，平常有三高疾病的患者，在冬季最好養成每天量血壓的習慣，掌握自己的血壓狀況，並且要按時服藥控制。另外很多老年人清晨起床後要保暖，以免溫差大造成血管劇烈收縮帶來危害。另一方面，冬季不要吃得太鹹、太保、口味太重，也能降低心腦血管疾病發生機率。
天冷保健注意事項
-留意平時徵兆，若不定時有胸悶、胸痛，應及早就醫檢查
-三高患者冬季應每天量血壓，按時服藥控制病況
-室內外溫差大時要特別注意保暖
-起床後最好在床上多待一下，下床儘速添加衣物
-不要吃得太鹹、口味太重、太飽
資料來源：澄清醫院中港院區心臟內科醫師張耿豪、書田診所家醫科主任醫師康宏銘