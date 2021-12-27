徐若瑄3度喊話「保持良善」　作家暗酸：別給自己加戲了

李靚蕾毀滅性爆料，直指有人妻砲友對王力宏撒嬌勾引，讓他「違法也要去她家聚會」，被網友對號入座，扯進無辜的徐若瑄（Vivian），造成她形象、代言受影響，Vivian連續發出3篇聲明喊冤，連老公都祭出律師信力挺，才讓風波暫歇。不過，徐若瑄以IG限時動態透露有網路霸凌後遺症，忍不住想落淚，並3度強調「保持良善」，讓兩性作家「喪彪•柳飄飄」（柳喪彪）看不下去，直說「真的是也不用一直這樣cue自己啦」，別再給自己加戲了。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐若瑄（中）一場5人飯局演變成捍衛名譽風暴，想必是她始料未及。（圖／徐若瑄IG）

▲徐若瑄感慨被霸凌產生後遺症，強調要保持良善。（圖／徐若瑄IG）

儘管李靚蕾的5篇長文，特意冷處理徐若瑄，但Vivian表示「誤會被解開了，受到波及的無辜者被道歉了」，被網友猜測應是王力宏私下致歉。而李靚蕾強調的「婚前」砲友，和徐若瑄澄清「婚後」沒有對不起老公，依舊充滿灰色地帶的遐想。不過，徐若瑄強調會恢復鋼鐵Ｖ的意志，早日回到粉絲面前，近日連續發了3次限時動態，祝粉絲聖誕節快樂，並標誌「保持良善」。





作家柳喪彪昨轉發徐若瑄的動態，坦言過去很喜歡對方，從日本團體「黑色餅乾」的時期開始，都有買她的專輯，「但這次她的種種發言，真的都很難讓人相信（很多地方都不合邏輯）；若再加上今天這個限動，我認真是覺得……戲太多了。」認為既然誤會解開了，徐若瑄不需要一直CUE自己。





柳喪彪暗酸她在文中的保持良善「這個hashtag有點多了」、「人越缺少什麼越愛強調什麼」，希望她用更多好作品讓大家遺忘這件事，別再給自己加戲了。此文一出，獲得網友熱烈迴響，附合說「到底誤會解開在哪，自導自演喔」、「其實結婚了，還是跟前任稍微有點距離比較好」、「越強調，越讓人有話題可說」，也有人緩頰說「她畢竟沒有發言傷害誰，也沒有一面之詞利用免費公器攻擊誰，也沒有把誰送進輿論地獄，只是跟自己的粉絲討拍，還好吧」。



