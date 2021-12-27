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公投後民調　蔡英文滿意度57.9%、蘇貞昌53.1%

▲四大公投結束後，民進黨內有20.2％認為功勞最多為蔡英文。（資料圖／總統府提供）
▲四大公投結束後，民進黨內有20.2％認為功勞最多為蔡英文。（資料圖／總統府提供）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-27 11:54:46｜2021-12-27 12:03:30

「新台灣國策智庫」今（27）日舉行「四大公投後的政治新局之展望」的民調發布記者會，其中公投後蔡英文總統滿意度為57.9%、行政院長蘇貞昌53.1%，民進黨內有20.2％認為蔡英文功勞最多；在野黨部分有24.3%認為國民黨主席朱立倫的責任最大。

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新台灣國策智庫民調專家吳世昌說，蔡英文滿意度57.9％、不滿意31.2％，在公投後有回升；蘇貞昌滿意度53.1％、不滿意36.8％，公投後執政黨大獲全勝，蘇、蔡滿意度都有大幅回升。

吳世昌表示，55.2%的民眾滿意公投案整體投票結果。在政黨傾向方面，民進黨有88.5％、時代力量79.8％、台灣基進99.５%滿意結果；國民黨86.7％、民眾黨73.6％不滿意公投結果。

至於民眾認為四大公投皆未通過，民進黨陣營誰的功勞最大？吳世昌說，20.2％民眾認為蔡英文功勞最大，其次依序為蘇貞昌9％、賴清德4.2％，陳其邁3.1％，鄭文燦1.1％；在野黨則認為朱立倫責任最大，其次為趙少康4.6%、侯友宜3.8% 。

另外四大公投後蘇貞昌是否下台、內閣是否需要改組，吳世昌表示，55.7％民眾認為蘇貞昌不需要下台、29.6％需要；5成民眾認為內閣不需要改組，其中僅有6％民眾認為經濟部長王美花需要改組，但過半民眾對改組無意見。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平說，蘇貞昌與蔡英文滿意度差距近，獲得民眾高支持度，也代表公投完主流民意在政府這邊。至於閣揆部分也不太會變動，除非是參加明年縣市長選舉，才會更動。

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫表示，國民黨主席朱立倫今年剛以低投票率選上，在強力政黨對決卻全部潰敗，國民黨支持者有1/4認為朱立倫為主要責任者，顯示公投造成朱政治聲望受到傷害，領導力也面臨挑戰。

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