黃子佼上《熙娣想聊》全因為他 建議小S紅包匯款對象
小S（徐熙娣）最近強勢回歸螢光幕，主持由姊姊大S（徐熙媛）擔任製作人的網路節目《熙娣想聊》，節目23日首播後就掀起熱烈迴響，小S首集節目就同框已經分手20年的「經典舊愛」黃子佼，認了對方是歷任男友中最愛的一個，而黃子佼今（27）日出席公益活動時，坦言錄影前有些緊張，最後是因為看在製作人B2的交情上，才決定答應邀約，另外，對於紅包懸案，黃子佼希望小S可以把錢拿去做公益。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-27 12:14:43
黃子佼透露與小S很久沒有同台、私訊聊天，上一次就是2年前的紅白，而這次會上《熙娣想聊》是因爲看在與B2的交情，笑說自己最近公開活動很多，自己根本就是該節目的公關：「我也不知道是不是小S去問他，不過確實是B2來找我，他很謝謝我，我好像都在幫他宣傳。」黃子佼也坦言跟小S私下沒有特別的事情就不會聯絡：「各自都有家庭，不需要引來不必要的誤會和他人的好奇，我們對於保持安全距離這一點，都做得滿好的。」黃子佼表示老婆孟耿如非常期待這一集，所以2人打算一起觀看，笑說還被對方吐槽：「小S有提到一家我們20年前一起去過的餐廳，老婆吃醋問我怎麼沒有帶我去，我就說那家餐廳都已經倒了！」
徐若瑄最近因被影射為王力宏小三，遭到大批網友質疑、撻伐，昨天她發出動態坦言「誤會已經解開」，而黃子佼日前出席活動時，透露有私下與對方交流，不過沒有特別多說，畢竟自己仍屬於旁觀者。事隔數日後，黃子佼表示沒有再關心徐若瑄，和大家一樣都是透過發文得知，也替她感到開心。
小S日前在節目裡一句「他結婚時我包很多」，讓黃子佼相當錯愕，在臉書自清根本沒有辦婚禮，包紅包一事瞬間變成懸案，而小S昨天就跳出來解開謎底，坦承是自己記錯了，還留言要匯款給黃子佼，對此，黃子佼今天就表示，請小S直接匯到他做公益的喜憨兒基金會即可。