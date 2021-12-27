嚐美食環遊世界　百匯甜點、歐陸新菜單美味無設限

為了讓國人一解未能出國旅行的缺憾，餐廳規劃偽出國嚐美食之旅，用美味料理帶民眾環遊世界。林皇宮森林百匯主廚特別製作了各國特色「甜品」滿足饕客味蕾。帕莎蒂娜法式餐廳全新冬季菜單主廚運用常見的台灣風味，加上獨特法式料理工序堆疊，帶來輕鬆又精緻的用餐體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-12-27 11:55:09
林皇宮偽出國嚐美食之旅，由主廚精心製作歐洲、美洲、日本、台灣等特色甜點。浪漫的歐洲有酥香誘人的「楓糖可頌」及「法式草莓千層派」；跨越大西洋到美洲則端上熱情大方的「巧克力布朗尼」及「焦糖乳酪蛋糕」、還有小朋友最愛的「甜甜圈」迎接大小甜點控；到了國人最愛的日本，推出「抹茶歐貝拉」及鮮果內餡的「草莓大福」；最終返鄉品嚐在地的「台灣黑糖糕」及「桂圓核桃蛋糕」為這一趟美食旅程，劃上完美的句號。
不只有美味甜點，林皇宮森林百匯也是友善的素食百匯餐廳，除了餐檯上常態性提供的多道素菜料理之外，還有各主廚貼心製作精緻的8道素食套餐，包括蠔皇燒雙冬、鼎湖羅漢齋等，讓茹素的貴賓有更多選擇。
帕莎蒂娜法式餐廳全新冬季菜單特別選用日本A5和牛、鴨肝、帝王蟹等頂級食材，結合台灣當令海鮮及蔬果香草，端出精緻料理。廚藝行政主廚許志興表示，「鴨肉清湯」以正宗法式澄清湯手法，大量蔬菜與全鴨，小火慢煮10小時，悉心過濾呈現清澈鴨肉清湯，嫩煎鴨肝搭佐蕈菇提味，濃郁清香，層次豐富。
「烤斑節明蝦 / 美國霜降 / 雙拼」爐烤美國霜降牛排，黃金比例完美厚切、軟嫩適中，完整鎖住肉汁鮮甜，搭配香脆斑節明蝦，海陸雙享一次滿足；「蚵仔寮手打章魚 / 白酒蒸蚵仔寮海螺」選用高雄蚵仔寮新鮮漁獲章魚與海螺，章魚手打後清燙，再搭配蝦卵、風乾番茄享用，口感豐富、鮮Q滿足。
不僅端出一系列全新冬季菜單給饕客驚喜體驗，也以「環遊世界」主題羅列各經典產區的推薦佐餐酒，引領饕客們以味蕾環遊世界，同時供應單杯選擇，提供適度品飲輕鬆享用。