國政基金會民調：74.8%支持先做合併配套、2026升格
針對大新竹合併升格議題，國政基金會今（27）日發布最新民調：74.8%民眾支持應先做好縣市合併配套措施，2026再升格，12.3%民眾則不贊成，希望立即合併升格。另外，有70.5％民眾認為應立即修正《財政收支劃分法》，平衡各縣市區域發展，11.5％則反對修法。
記者羅婉庭／台北報導
2021-12-27 12:00:02｜2021-12-27 12:29:46
對此，朱立倫表示，就是民進黨的倉促立法，已經讓竹竹苗地區人民非常的反感，尤其年輕人更誇張，8成以上都主張是要2026，對於財劃法的配套也是超過7成以上的都希望有財劃法配套。
朱立倫說，至於竹竹苗科技贊成的也是多數，多數民眾認為大新竹地區包含新竹市、新竹縣跟苗栗的竹南跟銅鑼，不能為了一人之私、一黨之私去做算計，不顧苗栗整個地方的發展跟財政收支劃分的公平，而且對於新竹市、新竹縣也應該要有一個完整的規劃，完整的時間表及完整的財政配套。
朱立倫強調，過去每一都的升格、合併，都是經過多年準備及規劃。這一次，除了少數個人的思考以外，其他連民進黨的、以前有升格經驗，還有各縣市今天被拋棄不顧的，大家都非常的生氣，怎麼可以為了一黨之私因人設事呢？這是台灣民主或整個區域重劃不應該發生的事情。
朱立倫說，政府棄台灣區域重劃不顧，倉促修法，現在已經距離明年的選舉已經只剩下11個月了，現在才準備開始，委員會會不會審查？然後能夠在立法院三讀？新竹市、新竹縣，國民黨都準備提名，民進黨也準備提名，大家都在努力，「怎麼可能用這種情況，用這種幾乎是完全不理性、為個人之私、因人設事的方式執政？」