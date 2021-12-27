獨／高市府「蒙頭搶快」拚整治　台積電恐受累成空汙幫兇

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事實上，高雄市至今仍是環保署公告空氣品質不合格的三級管制區，攤開環保署統計資料，高雄市轄下30幾家大型企業共103支煙囪，年排放汙染物占全台三分之一，其中，PM2.5排放量每立方米在19.6到30微克之間，空品排名連續六年敬陪末座；此次整治案，高雄市預計再新增57支小煙囪，數量將一口氣增加55％之多。
高雄市空汙本就嚴重，環保人士擔心，市府團隊整治五輕舊址汙土一味求快，針對土壤汙染物，把中油公司原本規劃對空品汙染較低的生物處理法，改採熱脫附焚化處理法，工期因此從原本的17年一口氣被壓縮到2年，若扣除第一年規劃設計發包等流程，恐怕實際焚化會集中在1年內完成，「這時候問題就來了，你在一年裡面，要把那麼多受汙染的土壤一次燒完，那短時間所噴發的pm2.5、二氧化碳，以及其他廢氣，照我們估算都會非常嚴重。」
據悉，該整治案採「分區發包、同時整治」的方式作業，受汙染場址共分六區，其中，第3區已開始動工，台境、裕山、艾奕康三家業者已經進駐，對此，環保人士也質疑，得標廠商進場整治前，依法應先取得固定汙染源操作許可證，「這個在實務上，至少都得費時一年以上，我都很懷疑那個許可怎麼可能拿得到？」
對此，該環保人士認為，五輕舊址土汙整治過程包括至少土壤開挖、土礫分篩、焚化操作等開發行為，根據《環境影響評估法》第五條第一項第九款：「凡是興建環境保護工程，一旦對環境有不良影響之虞，都應該實施環境影響評估。」也就是說，整治汙土一事應該先進行環評，無奈高市府卻選擇跳過，實在令人匪夷所思。
「市政府當然有他們的理由，會找各種法條的灰色地帶來搪塞，問題是，現在開發單位是高雄市工務局，監督單位是高雄市環保局，簡單說，就是由高雄市自己監督自己，然後把圍籬一拉，裡面在做什麼外面都不知道，也完全不讓外界參與監督，在高雄這種空汙本就嚴重的地區，這樣做難道對嗎？」該環保人士質疑。
他強調：「針對可能造成汙染的整治工程，環評的意義在於事前必須針對整治部分進行評估、調查，再透過專家學者召開環評會，告知民眾『該汙染會對附近區域產生多大影響』後，做到讓人民放心，並且施工過程中，一切要公開透明地接受監測，然後做出減輕汙染等措施，這樣的流程其實有它的社會意義存在。」
「市府官員只說，相信整治案最後排放的尾氣會符合法律規範，沒說的是，我們的空汙法對二氧化碳排放根本沒有限制，因為二氧化碳被認定對人體無害；問題是，它對環境有害啊，這也是台積電這類大企業最在意的事情。」該環保人士語重心長地說，在高市府全力搶快的大前提下，向來重視環保的台積電要小心，別在不知不覺中「被」變成一個危害當地人民健康，並且扼殺環境與生態的幫兇。