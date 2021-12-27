前副總統陳建仁角逐北市？侯友宜：離選舉還有一段時間
民進黨「奇兵」！外傳前副總統陳建仁可能代表綠營角逐台北市長，引發政壇的熱議；對此，新北市長侯友宜今（27）日回應，其實離2022的市長選舉還有一段的時間，民眾最關心的，還是在雙北的防疫上。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-27 12:32:34
侯友宜今日出席「新北X鴻海首度辦理世界級FRC機器人區域大賽」的活動，媒體責詢問前副總統陳建仁參選台北市長的看法？侯友宜表示，雙北就是一個共同生活圈，有很多的議題都可合作，他與台北市長柯文哲在交通、民生及都市計畫過程中，都是攜手合作並進，至於未來是誰參選台北市長，也都抱著同樣一個心情。
侯友宜強調，只要大家能夠共榮、共好，雙北就可以不斷的往前發展；此外，先在距離選舉還有很長的一段時間，現階段還是跟柯文哲努力的合作、做好事情，而民眾最關心的是雙北防疫，及共同生活圈的物價、薪資問題，甚至房價的問題，「這才是我們共同要面對解決的，也是我現在應該做的方向。」
針對《美麗島電子報》於公投後進行的政治人物信任指數，侯友宜雖高居第一，但信任指數從74.1％下滑到70.7％；侯友宜說，「還是努力認真做事吧！」做事才是他最重要的一個方向，不管在鼓勵或在各方面給他的指教，他都心存感恩，因為不斷的給他提醒、鼓勵，就會用正向來帶領新北市往前走。