前1％超級富豪掌控「全球3.5%財富」 半數人口只賺了2％
▲最新研究報告指出，2021年全球前1%的超級富豪個人資產約占總體個人財產的4成。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
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▲最新研究報告指出，2021年全球前1%的超級富豪個人資產約占總體個人財產的4成。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-27 12:36:34
世界不平等實驗室（World Inequality Lab）日前發布2022年
報告指出，全球大約2750位億萬富翁在新冠疫情期間，掌握的財富占比飆升幅度創下紀錄，而相較之下全球最貧窮的一半人口僅擁有大約2%的財富。 《世界不平等報告》（World Inequality Report）
新冠疫情爆發迄今將滿兩年，巴黎經濟學院（Paris School of Economics）世界不平等實驗室共同主任強塞（Lucas Chancel）在報告結果出爐後指出，疫情爆發的18個月後，世界進入更加兩極化的狀況，全球前1％的超級富豪們所擁有的資產佔全球整體個人資產的37.8％，尤其是最頂端的2750人擁有超過13兆美元（約新台幣360兆元）的資產，佔全體約3.5％，比全球最貧窮的50％人口合計資產還多出1.5個百分點，另外這前10％富翁的財富就已經佔了整體的75％。 《財星》雜誌也引述報告數據，指出當各國政府為了緩解疫情帶來的經濟重挫，紛紛向國內挹注資金，這些錢也推高了股票、房地產價格，使最高收入階層的個人財富不斷增加，尤其在社會福利體系薄弱的國家中，貧富差距拉大的狀況更加明顯。 ▲疫情期間，全球貧富差距現象加劇 。（示意圖／ NOWnews 資料照）
根據富比世（Forbes）雜誌排名，全球前10大富豪中，有8人都是科技業領袖，他們的個人財富隨著公司股價飆漲而水漲船高，包含全球首富電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜CEO傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）以及微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）等。
2019年諾貝爾經濟學獎得主巴納吉（Abhijit Banerjee）與杜芙若（Esther Duflo）在報告前言中指出，財富是未來經濟增長的主要來源，卻也是擁有更多權力與影響力的關鍵要素，這預示著未來世界不平等將進一步加劇至「巨大」的差異程度，報告內野呼籲對這些富裕階層與大型企業的加強課稅勢在必行。 ▲馬斯克個人資產隨著旗下公司股價飆漲而飛升。（圖／美聯社／達志影像）