Lexus電動概念車LF-Z Electrified Concept 炫風來台!

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前瞻外觀設計展現Lexus全新設計風格
作為象徵著Lexus全新設計風格的車型，LF-Z以低趴且充滿跑格的身型比例和具未來感的外觀設計，呈現簡約迷人外型；車身線條由較低的車頭向車頂和車尾自然延伸，同時勾勒出以座艙為中心的流暢側面輪廓。由於車輛電動化，將Lexus經典紡錘形水箱罩融入保桿設計中，並取消車頭進風口，有效降低車輛風阻。車尾設計上，外擴式輪拱十分醒目，並採用簡單俐落的貫穿式燈組設計與寬體輪拱造型相互呼應，另外搭配上22吋鋁圈，展現強勁有力的魅力跑格，與強大動力相得益彰。
人車合一的駕駛感受
LF-Z代表Lexus品牌全新的蛻變，透過電動化技術大幅提升車輛性能，並採用了純電動車型專屬平台，搭載新一代DIRECT4四輪驅動控制技術，利用馬達隨傳隨到的動力特性，自由控制四個車輪驅動力，讓LF-Z實現了絕佳的操控體驗，並配備高科技Steer-by-wire線傳式轉向技術，替代了傳統機械式方向機，轉向反應更加直接，讓車輛得以實現更加靈敏、精準的動態表現，輕鬆應對不同路況將Lexus Driving Signature提升至全新境界。
無微不至的安全守護
LF-Z配備Lexus Teammate自動駕駛輔助系統，其搭載光達(LIDAR)、雷達(Radar)、鏡頭辨識技術，讓行駛過程中精準辨識周遭環境，更能透過雲端(OTA, Over-The-Air)方式，讓功能不斷升級，且此系統秉持著Lexus對於自動駕駛技術的理念，在行駛過程中，車與駕駛間就如同夥伴一般，互相監控且在必要時伸出援手，達到最安全的駕駛體驗。
以人為本的前瞻造車工藝
Lexus始終致力於不斷創新，伴隨時代以及顧客需求的變化，Lexus將繼續快速回應並謹慎思索，努力成為不斷超越顧客期待的品牌，LF-Z集強勁性能、獨特設計以及前瞻技術於一身，其設計與技術預計將於2025年之前於各車型實現。
LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店期間限定展出
為讓全台車迷可以近距離親眼目睹全新電動概念車LF-Z Electrified Concept，以及更了解Lexus擘劃的電動化願景與品牌精神，將於110年12月25日至111年2月13日，於台北信義區LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店展示，歡迎有興趣的大眾蒞臨賞車，一同「Experience Amazing」。