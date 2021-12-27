史上最誇張！軍艦、國軍儀隊、戰鼓、莒拳陪全民跨年

高雄市政府繼跨年雙舞台及聖誕主燈後，今（27）日揭開「2022台灣燈會在高雄會前會─高雄跨年」最大亮點，即市長陳其邁日前力邀的海軍2艘巡防艦「成功軍艦」與「武昌軍艦」坐鎮蓬萊海岸，成為跨年舞台的一部分，這不僅將是史上最誇張的跨年，全台更是高雄獨有也是首次海軍參與跨年的里程碑。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-27 13:17:01
陳其邁表示，一年來台灣專注防疫，民眾享受自由民主成果，背後是國軍堅守任務，海軍為深化國人國安意識，以「國防安全」計畫派遣雙軍艦、反潛直昇機、精兵首次參與跨年，展現「國土主權、寸步不讓」的決心，也讓高雄跨年舞台設計有結合2艘軍艦的機會。
海軍首次參與跨年派遣硬實力陣容，包括「成功級軍艦」及「康定級軍艦」，將在年底停靠蓬萊商港6、7號碼頭，化身總長超過260公尺、高達36公尺噸位最大的「跨年雙軍艦舞台」，驚豔全台。
除了展現硬實力，海軍也將透過一系列精實戰技的表演大秀戰力，包括：南部地區唯一的國軍儀隊「海軍陸戰隊儀隊」，由海軍二五六戰隊潛艦官兵組成的「戰鼓隊」，還有以接受魔鬼訓練著稱的「莒拳隊」隊員也將火力「拳」開，展現擊破戰技及堅韌意志力，都是今年跨年重要看點。
「史上最誇張」超出想像的舞台設計，是源自於高雄十月份「2021國慶焰火在高雄—璀璨高雄 軍艦映輝」活動中，市府協請海軍於新濱碼頭停泊「張騫」及「武昌」兩艘軍艦，並開放民眾登艦參觀。在獲得熱烈迴響後，陳其邁也順勢邀請海軍參加高雄跨年晚會，且加深參與程度，最震撼的跨界合作因此展開。