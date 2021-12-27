林智堅隔空3問朱立倫　邱顯智酸：「五十步笑百步」

蔡英文政府在公投後拋出新竹縣市合併議題，強推《地制法》修法遭質疑是為了讓2任任期已滿的新竹市長林智堅能夠選合併升格後的2022新竹市長，在野黨不斷以「英(因)人設市(事)」質疑新竹合併升格是為林智堅打造。林智堅今（27）日質疑2009年馬英九總統為了讓朱立倫選新北市長，不僅換掉周錫瑋，並強調強調竹竹合併有必要性。時代力量立委邱顯智則反酸林智堅是「五十步笑百步」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-27 13:53:22
林智堅反問國民黨主席朱立倫，第1點疑問指出，2009年馬英九為了讓朱立倫選新北市長，不僅換掉周錫瑋，還延後縣市長選舉，要說因人設事，誰比得上朱立倫、國民黨？林智堅第2點則強調竹竹合併有必要性和急迫性，不解為何國民黨要拖，也不滿藍營不斷要他保證不參選，轟「假如我不參選，朱主席、國民黨是不是可以公開支持加速修法，促成竹竹的合併升格。」
林智堅表示，竹竹合併有6成民意支持，他第3問則邀朱立倫是不是願意來場公開辯論，雙方清楚說明白，讓國人選擇到底支持竹竹併還是竹竹苗併?
對此，來自新竹的時力不分區立委邱顯智表示，十年前的馬英九，朱立倫，國民黨，十年後的柯建銘，林智堅，民進黨，很難懂嗎？用這種「五十步笑百步」的政治比爛秀，來倡議行政區劃整併的嚴肅議題，林智堅真的大可不必。
邱顯智反問林智堅，「好好看一下民進黨黨十年政綱的長期主張，提出負責任的規劃，很難嗎？」