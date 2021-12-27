李靚蕾挾高學歷毀滅王力宏！一代歌后暗諷：最毒婦人心

李靚蕾和王力宏離婚風波，兩人都不出面，靠著網路筆戰，卻讓話題席捲了全台灣，所有媒體鋪天蓋地報導、名嘴爆料延燒一個禮拜，才暫告一段落。蕾神之錘引發兩極看法，有人認同揭發渣男行為痛快人心，也有人認為毀滅式爆料不可取，唱紅《海上花》、擁有「一代鐵肺歌后」之稱的甄妮，就在臉書暗諷「才明白『最毒婦人心』，若她第二，沒人能第一」，相信報應最終降臨，還附上3個表情驚恐的符號。





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▲甄妮在桃園買了一塊地建立農場，過著優閒自在的退休生活。（圖／翻攝甄妮FB）

▲甄妮暗諷李靚蕾的行為是「最毒婦人心」。（圖／翻攝甄妮FB）

雖未指名道姓，甄妮發文卻引發熱議，她和網友熱烈交流討論，感嘆疫情已經很苦悶，不見節日氣氛，全部電視台都看到同樣的內容，認為王氏夫婦都是高學歷人士，應該私下解決家務事，而非攤在陽光下，「連人性基本底線都沒有，書唸到那兒去了？不懂『停』怎麼寫嗎！學歷高，別笑死人了！」、「最高學府沒教『好來好散莫強求』的最高境界。要加一系了！」





王力宏30億家產和豪宅，成為夫妻拉鋸戰，甄妮嘲諷說：「肯定是聰明人，利用輿論不花分毫。賺的要不要分給大家？證明你的仁義道德。該自己解決的家務事，由大家幫忙完成，一人獨享收成，不應該吧！」、「若怨世就到別的星球去，這裡已經很苦了，不是只有你一人可憐，夠了！」





▲甄妮在桃園擁有農田及豪宅，生活非常愜意。（圖／翻攝甄妮FB）

現年68歲的甄妮，24歲和香港演員傅聲結婚，沒想到婚後6年老公就車禍驟逝。她2005年砸下1.6億元台幣在桃園龍潭大北坑買地，打造佔地5萬平方呎「西土瓦」農場及別墅，過著低調生活，自2014年在香港舉行個唱後，已鮮少出現螢光幕前，只在臉書偶爾更新近況，最新發文是26日分享家中準備聖誕大餐的美照，駐顏有術的她看來依舊充滿活力。



