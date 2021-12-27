探望酒駕事故傷者 陳其邁允諾全力照顧家屬籲中央修法
針對昨(26)晚間，在高雄市前金區河東路發生的酒駕違規事件，市長陳其邁今(27)日上午前往長庚醫院探望傷者，陳其邁表示，高市府會全力照顧傷患與家屬，而醫療自費部分，長庚醫院將會予以協助，家屬無需擔心費用負擔。高市府也嚴正表示，對此案大家無法接受、人神共憤。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-12-27 15:35:20
陳其邁強調，酒駕是重大交通違規行為，要求警察局從嚴從速偵辦，決不寬貸。另建請高雄地方檢察署聲押、高雄地方法院重判，以儆效尤。並建議中央修正道路交通管理處罰條例及刑法，對於酒駕致人重傷或死亡者，建議中央修法以未必故意之殺人罪論之。
酒駕駕駛人除罰鍰外，吊銷其駕駛執照，永久不得考領外，建議並沒入車輛；對於酒駕肇事者之同桌共飲酒之人，明知其將酒駕而不予禁止駕駛，建議予以裁罰。並建議同車乘客需連帶負刑事責任。
另外，車主在知情情況下，除處罰鍰、車輛牌照吊扣3個月外，並建議吊銷車主駕駛執照。
高雄市政府警察局將酒後駕車列為交通大執法取締重點項目之一，經統計110年11月1日起迄今取締酒駕案與去年同期比較增加522件，110年酒駕肇事案件比去年共減少40件；另新興分局轄區酒駕肇事案件，110年度較去（109）年相比較，減少4件。
市警局也表示，已選定在各酒店、餐廳、飲洒店、小吃店、卡拉OK店、KTV等易飲酒場所加強多點式酒測攔檢，呼籲市民開車不喝酒，酒後不開車，切勿心存僥倖！有宿醉問題也不要上路。若聚會飲酒後有載送需求，可先行預約計程車或酒後代駕服務，以避免發生事故危害他人及自身安全。