國軍買國造輕型狙擊槍 軍備局2022年3月底前交貨514把
陸軍編列8億餘元委軍備局205廠生產國造輕型狙擊槍有1000多把交付三軍各部隊，國防部官員今（27）日表示，國造輕型狙擊槍首批514把預計明(2022)年3月底前交貨。
記者呂炯昌／台北報導
2021-12-27 14:56:20｜2021-12-27 15:11:12
外交國防委員會今日繼續審查111年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開部分。國民黨立委陳以信提案指出，狙擊槍採購期程為108至111年，重型狙擊槍於110年度12月測評，輕型狙擊槍111年度測評，兩款皆尚未量產，到目前為止陸軍一套未獲，過去編列的預算如何花用，陸軍應予解釋。
陸軍參謀長章元勳答覆表示，輕型狙擊槍110年預定要完成驗收，測評完沒進入量產，測評階段都由陸軍嚴格把關，但目前還沒完成。
軍備局副局長歐陽力行補充說，由於軍備局過去未生產過狙擊槍，要將能量建立起來，輕型狙擊槍現已通過測評，狙擊槍部分因為陸軍反應需要槍架，後來已增加上去，希望在明年3月整個測完，現正進行中。輕型狙擊槍有1000多隻、重型狙擊槍則是100隻以內，是國防自主的重要政。立委質疑重型狙擊槍是否發生過膛炸，歐陽力行坦承確實發生槍架裂開等情事，但已一一克服。
軍備局205廠表示，輕型狙擊槍將分三梯次生產1000餘把，現階段有部分低風險零附件委商製造，所以要花一點時間整合，今年均已獲得，預計明年3月底前完成514把交付軍方，後面兩批年底前可完成交付。