鹿希派吸毒惹「大麻煩」遭逮！憲哥：發片記者會照常舉辦
吳宗憲23歲的獨子鹿希派（吳睿軒）擅長音樂和詞曲創作，怎料幾年前才因一席「炸台北市政府」言論，向外界致歉，昨（26）日又突傳出他在夜店外抽大麻捲菸，而遭到警方逮捕，最後以10萬交保。吳宗憲得知後心痛發文，也傳出鹿希派預計在29日的記者會已經取消，不過今（27）日，吳宗憲突然向《NOWnews今日新聞》表示可能會照常舉辦，希望還是能如期發片。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-27 14:37:17｜2021-12-27 15:32:10
談及鹿希派發片進度，吳宗憲進一步說明：「現在就等他們公司那一邊，很可能就是行禮如儀，該做的事情還是繼續，該出庭的時候他也會出庭，看公司那邊怎麼處理。」
吳宗憲前陣子才曬出鹿希派養的鸚鵡，藉此調侃兒子，也不吝於在鏡頭前吐槽對方，還笑說若鹿希派沒有紅起來，就要將他逐出公司，大方開對方玩笑，可見父子好感情，如今卻傳出鹿希派吸毒遭捕的消息，吳宗憲在第一時間無奈地說：「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任⋯⋯是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。」
另外，當時鹿希派被逮捕後，坦言不知道自己吸食到大麻，不過爸爸卻不買單，直呼：「最不能原諒的過錯就是愚蠢，愧為人父！也難辭其咎！」
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