蝦皮書城年度暢銷排行榜出爐！「商業理財類」獨占鰲頭
蝦皮購物今（27）日公布蝦皮書城年度暢銷書籍排行榜，其中商業理財類書籍強佔熱銷排行榜前四名，蝦皮購物也觀察發現，2021年疫情改變消費者生活型態，紙本書籍閱讀風氣再起、帶動網購書籍需求量大幅成長，且偏好投資理財知識、良好習慣培養的書籍內容。蝦皮購物分享，2021年下半年書籍商品銷量相較去年有翻倍以上成長，除了商業理財書籍外，文學小說與心理勵志則分占銷售類別排行的二、三名，顯見消費者網路購書以突破逆境、充實自我的期待。迎接新年度的到來，蝦皮書城即日起至1/31祭出滿299元免運、滿699折60元等優惠，誠意滿足消費者獲取新知的需求。
生活中心/綜合報導
2021-12-27 17:00:00
蝦皮購物今再公開「2022年新年推薦書單清單」，從理財到約會等各類書籍應有盡有，讓你每個月都有必看佳選，其中，人氣銷售冠軍原子習慣下殺79折、情人節必讀攻略《隨心所欲操控人心的男女暗黑心理學》讓你剖析男女行為差異。不只好書優惠大放送，蝦皮書城文創小物及文具限時下殺8折起，最可愛95週年維尼系列拼接網紗文件袋、屁屁六色原子筆，限時8折優惠，不用200元即可擁有。
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該如何在農曆春節招好運，虎虎生風一整年呢？知名風水命理師湯鎮瑋神推《2022福虎生風開運農民曆》，教導全台消費者趨吉避凶、虎年行大運。春節即將到來，是時候研讀最專業的開運居家風水《如何選出好房子的36招》，教你從居家格局，化屋煞、改善居家風水！春節結束，緊接著西洋情人節到來，想擺脫單身宿命的用戶盡早把握機會。愛對了，每天都是情人節以「16型愛情氣質」分析情感關係，探尋屬於你的美好伴侶。知名網路作家知寒全新散文創作的我把什麼都告訴你, 除了喜歡你，讓你找回相信自己值得被愛的勇氣。
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