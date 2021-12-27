吳宗憲因兒子呼麻大崩潰 館長撇舊帳「化身慈父」解恩怨
吳宗憲23歲的獨子鹿希派（吳睿軒）擅長音樂和詞曲創作，怎料幾年前才因一席「炸台北市政府」言論，向外界致歉，昨（26）日又突傳出他在夜店外抽大麻捲菸，而遭到警方逮捕，最後以10萬交保。吳宗憲得知後心痛發文，就連曾與他槓上的館長（陳之漢），當晚也替他喊話，館長昨天特地開直播談論對藝人呼麻事件的看法，並以身為人父的立場，來表示支持吳宗憲。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-27 15:18:38
吳宗憲第一時間向《NOWnews今日新聞》表示：「子不教，父之過，生養教陪，這個是我們為人父母所應該要負的責任⋯⋯是法律的部分，更是道德的最基本標準，懇請法官，從重量刑。」當時鹿希派被逮捕後，坦言不知道自己吸食到大麻，不過爸爸卻不買單，直呼：「最不能原諒的過錯就是愚蠢，愧為人父！也難辭其咎！」
事實上，館長2019年因不滿藝人吳宗憲評論網紅文化，在直播時對他飆罵三字經，讓吳宗憲氣到提告，不過這次鹿希派吸毒，館長卻沒有因此落井下石，反而是在直播中鼓勵吳宗憲，並發揮同理心，站在身為人父的角度替對方著想：「小孩子長大了，有些事情你再怎麼罵他、管他，講不聽就是講不聽。」坦言此事不應該責怪吳宗憲，畢竟鹿希派都已經成年，父母也不不一定能管控。
有別於以往在螢光幕前向吳宗憲開砲，館長這次相當感性，認同對方表態的「子不教，父之過」，坦言雖然父母確實有養育的責任，不過每個人都要替自己的作為負責，認為吳宗憲沒有因為私心而去袒護兒子，非常值得稱讚。
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