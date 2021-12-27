高雄男三度酒駕撞死慈母 移送檢方狂道歉：會去靈堂上香
高雄市前金區26日晚間，黃姓駕駛酒後駕車撞上正在過馬路的一家四口，釀成1死3傷慘劇，高雄地檢署今（27）日將黃男移送偵訊，面對記者提問，他狂道歉，並稱會去靈堂上香；死者范女的父母，在接獲死訊後，今日從新竹南下趕赴殯儀館見女兒最後一面，相驗時情緒悲慟，場面相當哀戚。
編輯中心／綜合報導
2021-12-27 15:35:38｜2021-12-27 16:21:02
全案發生於26日晚間19時許，黃姓駕駛和友人聚餐過後，不聽車上趙男勸阻，執意要酒後駕車返回住處，在行經高雄市前金區河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上正要過馬路的一家4口，媽媽范女當場被撞飛、傷重不治，兩名女兒和爸爸都有輕重傷，所幸生命徵象均穩定。
據警方調查，黃嫌先前在2006年、2007年都有酒駕被攔檢查獲的紀錄，當年的酒測值都超過0.55毫克，駕照早被註銷，這次是「無照酒駕上路釀禍」，當場就被押解前往拘留所，但因拒絕夜間偵訊，今日上午才被押解到分局，稍早移送至高雄地檢署偵訊。
高雄市長陳其邁聽聞此事震怒，並指示交通局、警察局加強道安大執法，黃男在移送路上，面對媒體提問，他狂喊對不起，還稱會去死者靈堂上香，而死者范女的父母，在接獲死訊後，今日從新竹南下趕赴殯儀館見女兒最後一面，相驗時情緒悲慟，場面相當哀戚。（編輯：林莞茜）