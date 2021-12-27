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高雄男三度酒駕撞死慈母　移送檢方狂道歉：會去靈堂上香

▲高雄酒駕男肇事撞死慈母，27日被押解移送至地檢署偵訊。（圖／翻攝畫面）
▲高雄酒駕男肇事撞死慈母，27日被押解移送至地檢署偵訊。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

2021-12-27 15:35:38｜2021-12-27 16:21:02

高雄市前金區26日晚間，黃姓駕駛酒後駕車撞上正在過馬路的一家四口，釀成1死3傷慘劇，高雄地檢署今（27）日將黃男移送偵訊，面對記者提問，他狂道歉，並稱會去靈堂上香；死者范女的父母，在接獲死訊後，今日從新竹南下趕赴殯儀館見女兒最後一面，相驗時情緒悲慟，場面相當哀戚。

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全案發生於26日晚間19時許，黃姓駕駛和友人聚餐過後，不聽車上趙男勸阻，執意要酒後駕車返回住處，在行經高雄市前金區河東路、國民街路口時，在國賓飯店前撞上正要過馬路的一家4口，媽媽范女當場被撞飛、傷重不治，兩名女兒和爸爸都有輕重傷，所幸生命徵象均穩定。

▲一家四口過馬路被酒駕男撞上，慈母送醫不治。（圖／翻攝畫面）
▲一家四口過馬路被酒駕男撞上，慈母范女送醫不治。（圖／翻攝畫面）
據警方調查，黃嫌先前在2006年、2007年都有酒駕被攔檢查獲的紀錄，當年的酒測值都超過0.55毫克，駕照早被註銷，這次是「無照酒駕上路釀禍」，當場就被押解前往拘留所，但因拒絕夜間偵訊，今日上午才被押解到分局，稍早移送至高雄地檢署偵訊。

高雄市長陳其邁聽聞此事震怒，並指示交通局、警察局加強道安大執法，黃男在移送路上，面對媒體提問，他狂喊對不起，還稱會去死者靈堂上香，而死者范女的父母，在接獲死訊後，今日從新竹南下趕赴殯儀館見女兒最後一面，相驗時情緒悲慟，場面相當哀戚。（編輯：林莞茜）

▲高雄市長陳其邁探望遭酒駕男撞上的家屬。（圖／翻攝畫面）
▲高雄市長陳其邁探望遭酒駕男撞上的家屬。（圖／翻攝畫面）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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