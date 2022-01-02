疫情壓力讓人變老？50歲李英愛睡前「這招」 養出少女肌
韓國氧氣美女李英愛，2003年以韓劇《大長今》爆紅成經典，清新美貌獲得「氧氣美女」稱號，即使今年50歲活到半百，仍以吹彈可破的雪白嫩肌傲視少女。近來保養界發現，深受延燒兩年的疫情影響，現代人的生活壓力倍增，造成皮膚老化加速。女人們聞言無不震驚，疫情壓力還會讓人變老？簡直是晴天霹靂！李英愛靠著喝很多水搭配適當運動與健康飲食，尤其注重睡前時刻，仔細保養搭配充足睡眠，維持身體和肌膚的新陳代謝與循環。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-01-02 08:00:00
李英愛平時為了讓肌膚好好休息，在沒有工作的時候會盡量不上妝，她堅信有良好的血液循環才有健康的肌膚和身體，也盡量給肌膚天然、不過度負擔的保養，為了保持肌膚的透亮，最注重保濕。除了補充大量的充足水分（每天一定喝兩公升水或更多），不只隨時補充身體的水分，更有助於加快新陳代謝，讓身體毒素和廢物能盡快排出。
她認為早上起床後與睡前都是補充水份的好時機，睡眠充足還可有效刺激肌膚再生與彈力提升。尤其晚上10點到淩晨2點，不只是養肝時間，更是肌膚再生荷爾蒙分泌最旺盛的時段。李英愛會再睡前為肌膚好好安排適當的保養，讓保養成分能在睡眠期間好好被皮膚吸收，維持肌膚水嫩透亮、吹彈可破的雪白少女肌。
日本ALBION發現疫情大幅改變所有人的日常生活，環境與壓力荷爾蒙（Cortisol）也對皮膚老化產生影響，便聚焦研究永恆美膚因子（DHEA），發現其是存在於人體內最多的天然前驅荷爾蒙，於20多歲時濃度達到高峰，40歲左右會減半，到了平均70歲時，約只剩年輕時的20%左右。DHEA能轉換成五十餘種的男、女性荷爾蒙，具活性氧作用能抗氧化。
因此採自馬達加斯加島珍稀植物的升級配方，提升DHEA打造全新頂級抗老妃思雅晶湛永恆藍鑽滲透乳，於洗臉後使用按摩化妝棉，輕點於雙頰、額頭、鼻子及下巴後，以畫圓方式均勻塗抹全臉肌膚並按摩至吸收。再以同系列活化液輕拍按全臉至充分滲透吸收。
而上市後默默成為品牌暢銷品的妃思雅美肌之源極效精萃，獨特油水雙萃質地，為肌膚直接注入活性水感和油質濃縮精華，在低溫的冬日仍保有滿滿修護力，維持緊緻彈力與明亮膚況。
蘊含山蔘全草搭配70餘種頂級韓方成分的Whoo后，嶄新推出還幼平衡露與平衡乳，滋養柔和的質地與肌膚融合，強化肌膚基礎，為肌底增添豐富保濕度並強化保護屏障，賦予活力彈性。
迎來2022年，赫蓮娜針對女性最在意的肌膚光澤及細紋問題，推出第一瓶能對抗暗沉老化的高濃度精華水，極致高光全能水凝露，運用獨家專利「露珠科技」以完美96:4黃金比例，微囊封存珍稀α雪絨花精萃、靈芝萃取成分，以新鮮亮膚活性高效滲透肌底豐盈潤澤，以求平滑柔嫩度有感提升，讓肌膚提升抗氧化、更透亮。
這幾組精華新秀，都是符合肌膚保水保濕前提的訴求，而且相當好吸收不厚重，相當適合台灣氣候。再同場加映數款平價實用保養新品，趁著冬日乾冷期間，好好學李英愛的保養秘訣，養出人人稱羨的少女肌。
※【NOWnews 今日新聞
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