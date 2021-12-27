空手道團增為12確診！再驗出6例Omicron　打3劑BNT也染疫

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羅一鈞說，代表團12位確診者在飛機上座位，從28至44排都有，並非聚集同一區域，或是某幾排，目前推測說「全部都是在機上被感染可能性應該是蠻低」，因為驗出陽性是入境當天跟隔天的採檢時確認，病毒量看起來也不是剛感染1、2天，Omicron平均潛伏期3天，比較可能是在哈薩克比賽時或賽後接觸感染。
羅一鈞表示，目前基因定序仍在進行，最快會在明天中午至傍晚有結果，屆時會再對外報告。
另外，中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，因應近期COVID-19全球疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，上週(12/20-12/26)境外移入病例數新增109例，較前一次(12/13-12/19)新增62例，上升76%，且Omicron變異株增加迅速，截至今日已累計34例。
羅一鈞指出，昨天到今天又定序出6例Omicron確診個案，其中有2例打過3劑BNT疫苗，呼籲民眾出國除接種疫苗，還是要注意完整防護；不過目前34例都還沒觀察到中重度症狀，大多都是無症狀檢出，Omicron有可能超過Delta，後續會在密切監視。
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