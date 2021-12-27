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空手道團增為12確診！再驗出6例Omicron　打3劑BNT也染疫

▲羅一鈞指出，該團今（27）日再增1人染疫，累計12人，目前已進一步做基因定序，結果最快在明天中午出爐。（圖／指揮中心提供）
▲羅一鈞指出，該團今（27）日再增1人染疫，累計12人，目前已進一步做基因定序，結果最快在明天中午出爐。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-27 15:39:26

昨天台灣宣新增23例境外，破紀錄成為今年境外移入單日新高的一天，其中有11人為我國遠赴哈薩克比賽的空手道代表團選手，指揮中心指出，該團今（27）日再增1人染疫，累計12人，目前已進一步做基因定序，結果最快在明天中午出爐。

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針對空手道代表團12人染疫，媒體追問是否有包含奪牌選手？目前相關症狀與影響為何？對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前確診的12位代表團的相關人員中，有10位有發燒、咳嗽和流鼻水症狀，喉嚨痛、喉嚨癢及全身倦怠等，另外2人屬於無症狀，目前皆沒有重度症狀，病毒量Ct值也有從11到34不等，在負壓隔離病房治療中。

羅一鈞說，代表團12位確診者在飛機上座位，從28至44排都有，並非聚集同一區域，或是某幾排，目前推測說「全部都是在機上被感染可能性應該是蠻低」，因為驗出陽性是入境當天跟隔天的採檢時確認，病毒量看起來也不是剛感染1、2天，Omicron平均潛伏期3天，比較可能是在哈薩克比賽時或賽後接觸感染。

羅一鈞表示，目前基因定序仍在進行，最快會在明天中午至傍晚有結果，屆時會再對外報告。

另外，中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，因應近期COVID-19全球疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，上週(12/20-12/26)境外移入病例數新增109例，較前一次(12/13-12/19)新增62例，上升76%，且Omicron變異株增加迅速，截至今日已累計34例。

羅一鈞指出，昨天到今天又定序出6例Omicron確診個案，其中有2例打過3劑BNT疫苗，呼籲民眾出國除接種疫苗，還是要注意完整防護；不過目前34例都還沒觀察到中重度症狀，大多都是無症狀檢出，Omicron有可能超過Delta，後續會在密切監視。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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