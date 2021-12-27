心疼憲哥！網紅揭鹿希派私下真實面 推一招彌補父子情
吳宗憲23歲的獨子鹿希派（吳睿軒）昨（26）日傳出在夜店外抽大麻捲菸遭到警方逮捕，最後以10萬交保。吳宗憲得知後內心滿是無奈，脫口「子不教，父之過」，除了曾與他槓上的館長（陳之漢），特地開播給他鼓勵之外，網紅連千毅今天也發文透露鹿希派的私下為人，並推薦他可以彌補父子感情的方法。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-27 15:57:01
連千毅表示前2天才剛和吳宗憲聯繫：「最近要去他節目玩，一早看到鹿希派的新聞，我滿震驚的。」對於鹿希派呼麻一事，連千毅坦言吳宗憲教育孩子用心良苦，希望鹿希派能藉此記取教訓：「憲哥很用心良苦的教育、栽培兒女，人非聖賢、孰能無過，小派，這次的缺失，再用10次好的表現來彌補，才不會辜負憲哥的一番苦心。」也透露曾與鹿希派親自交涉，對方為人正直：「他是個很有禮貌的年輕人，有大有小，是個不錯的年輕輩！
鹿希派原定於29日的發片記者會，差點就要臨時喊卡，不過吳宗憲稍早回應《NOWnews今日新聞》，表示還是有極大的可能，會如期舉行：「現在就等他們公司那一邊，很可能就是行禮如儀，該做的事情還是繼續，該出庭的時候他也會出庭，看公司那邊怎麼處理。」
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