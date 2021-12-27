事故頻傳、維基百科IP案　國民黨團：王國材應自行請辭

我是廣告 請繼續往下閱讀
總召費鴻泰表示，交通部現階段最重要的課題在於台鐵改革，王國財上任半年多以來，台鐵依舊出包不斷。昨日又發生在台中港準備停靠碼頭的貨櫃船，竟然撞上碼頭事故，6月初高雄港天車崩塌事故，損失至少5億元，現在賠償責任還在釐清，責任仍在追究當中。費鴻泰指出，現任港務公司董事長李賢義，出身水利專才，過去曾在高雄、台南兩市水利局擔任局長，在賴清德擔任台南市長時期，一路受到重用，直到賴清德進入總統府擔任副總統，毫無港務專業的李賢義，從台南市拔擢擔任港務公司董事長，船運界曾戲稱其「高級實習生」。費鴻泰質疑，高雄、台中港務半年內發生2起重大事故，李賢義的港務經營能力，備受質疑。
費鴻泰表示，立法院正在審查111年度中央政府總預算，國民黨團發現交通部觀光局將25.5億元的宣傳費用，改編入基金預算內，有違過去宣傳預算編在公務預算之中，而且比其他中央部會的宣傳費還要多。費鴻泰指出，近2年國際間受到新冠疫情影響，各國邊境管制非常嚴格，而我國邊境管制無論是14+7還是7+7+7，大大減低觀光客來台意願，觀光客來台人數幾乎趨近於零，觀光局既然還要編25.5億元宣傳費，且都是委託案，委託到最後都變成網軍。費鴻泰表示，交通委員會已將25.5億元凍結5.5億元，在第二輪朝野協商時，要求交通部說明。
費鴻泰表示，台鐵自從發生太魯閣號重大事故後，大小狀況出包不斷並沒有停過，行政院長蘇貞昌26日在台東參加首批EMU3000型新城際列車首航，強調安全是台鐵的核心價值，但是事實上台鐵管理SOP都搞不定、執行不力的狀況下，哪來的安全？費鴻泰諷刺行政院長蘇貞昌，「安全不是用嘴巴說出來的」，交通部面對高鐵宜蘭站址，牽扯利益問題，炒地皮的傳聞甚囂塵上，質疑是「政治選址」、「炒地皮選址」。費鴻泰指出，國家運作不是螺絲鬆了，而是掉滿地，交通部所屬的台鐵、港務公司、公路總局狀況不斷，國民黨團認為王國材能力不足、監督失誤、連連出包，在本會期結束後，應當下台，蔡政府必須找個有能力的人擔任。
書記長陳玉珍表示，王國材擔任交通部長已經超過半年多，外界只看見交通部業務出包不斷，仍舊「今日公祭、明日忘記」。鐵路做不好，港務也狀況連連，現在連公路總局也在其中。12月初林秉樞案，牽扯出透過交通部公路總局IP修改維基百科內容，今天上午公路總局對外宣布，是任職台北監理站臨時人員所為。陳玉珍質疑， 1 分鐘就能查出的IP位置，必要花上1個月時間？修改維基百科必須先註冊，經過驗證後才能進行修改，一位臨時人員有必要這麼做嗎？一位臨時人員有能力編輯如此高度敏感的內容？難道交通部、公路總局有什麼不可告人的秘密？
陳玉珍表示，行政院編列20億元宣傳費用，觀光局在基金更編列25.5億元宣傳費用，國際間國境依然嚴守著，觀光局放在基金裡面編列25.5億元宣傳費用，所謂何來？國民黨團在第二輪朝野協商時，要求觀光局詳細清楚說明，交通部也必須說明，鐵路、港務、公路總局發生這麼多事故、事件，原因為何？如何解決、改進？預算為何如此浮編、濫編？