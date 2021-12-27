高雄勞博館「移路相伴特展」　 東南亞文化日熱鬧開展

高雄市勞工博物館「Jalan- Jalan 移路相伴：高屏地區移動人權特展」暨東南亞文化日於昨（26）日熱鬧開展，邀請東南亞移工朋友組成的高峰樂團進行開幕表演，活動包括台灣國際家庭互助協會分享新住民的生命故事及勞動紀事、光頭叔叔移工繪本說故事、勞工心聲大聲說與台灣安克隆樂團南洋樂曲表演等，並安排東南亞母語導覽志工，為移工與新住民朋友進行定時導覽。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-27 16:50:20
為了推動博物館的友善平權，吸引多元族群入館參觀，此次特展，勞博館與1095文史工作室共同合作，進行高屏地區多處移民、移工生活地景的訪調，並記錄非政府組織工作者如何站在前線陪伴移民工的歷程。展場依高雄、屏東四大移民工生活區域進行劃分，包括港口區、加工出口區、高雄市區、屏東市區，讓進館的民眾、尤其是移工與新住民朋友能先選擇自己熟悉的生活區域觀展，期待大眾能從特展中，看見這群來台打拼的朋友們的需求、權益，及非政府組織陪伴他們的日常百態。
活動現場包括林于凱市議員、台灣人權促進會、東港印尼海員同鄉聯誼會、屏東印尼同鄉聯誼會、台灣國際移民培力協會、台灣國際家庭互助協會、高雄市越南同鄉會、印尼之友協會、海星國際移工服務中心、工會等團體代表亦到場共襄盛舉，勞工局長周登春致詞表示，勞博館近年來陸續規劃多元特展、工作坊 、心南向交流活動，並推出「世界的新世界」四國語言的移工主題繪本及動畫，更率先培訓東南亞母語導覽員，及參與國家人權博物館「移動人權共學培力講堂」。
高雄市勞工局表示，藉由這次展覽及東南亞文化日活動，希望能夠吸引更多移工及新住民朋友入館同歡，抒發自我想法，並讓民眾瞭解、重視這群朋友在台的生活日常與勞動權益。特展期間至明年12月31日止，展出時間為每週二至週五9:00至17:00。