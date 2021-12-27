嘉義婦人下身赤裸陳屍檳榔園　兇嫌遭檢方聲請羈押

有民眾26日下午，在嘉義縣竹崎鄉內埔村一處檳榔園，發現一名半裸婦人陳屍在內，經警方調查確死者身份為59歲的林姓婦人，並循線逮補50歲的林姓男子到案，起初他供稱是因求歡遭拒、憤而持棍棒毆打林婦頭部，但隨後卻改口稱是因起口角才釀殺機，今（27）日依殺人、強盜罪移送，嘉義地檢署複訊後向法院聲請羈押。
編輯中心／綜合報導
2021-12-27 15:57:23｜2021-12-27 16:17:22
據了解，這名林姓婦人，平時會到檳榔園附近的雜貨店買酒喝，因而遇見林男，但雙方交情不深，在22日時兩人又再店內相遇，但分坐不同桌，林婦在晚間20時準備返家時，林男竟尾隨其後，並在檳榔園內行凶，還取走其錢包內的490元現金逃避。
案發4日後，民眾26日上午在檳榔園中發現一名婦女半裸下身陳屍園內，立即報案，警方循線調查，確認死者身份為3天前由林婦兒子通報失蹤的59歲林姓婦人，追查後認定50歲林男涉有重嫌，將他逮補到案。
林男落網坦承犯行，但說詞反覆，最先供稱是因求歡遭拒，才憤而持棍棒毆打林婦頭部，但沒想到會失手將人打死，不過之後又改口，稱雙方是因起口角，他才尾隨憤而行兇，未提起有性侵一事，警方將進一步釐清行兇動機，遺體則安排在明日進行解剖。
警方今（27）日依殺人、強盜罪移送，嘉義地檢署複訊後以涉嫌重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。（編輯：林莞茜）