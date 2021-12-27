安心接種疫苗專案突破3萬人 北車莫德納接種至29日
《四方報》報導，中央鼓勵失聯移工、逾期停居留外國人士施打疫苗，採取「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」原則，移民署也與疫情指揮中心及各縣市合作，在指定接種地點，協助逾期外來人口確認身分及告知接種疫苗資訊。移民署指出，專案推行至今施打人數已經突破3萬人，北車接種站將提供莫德納疫苗施打服務至12月29日止，鼓勵有需要的民眾把握機會施打。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-27 16:49:46
今年聖誕佳節迎來了入冬以來最強的大陸冷氣團，但冷冽的寒冬，冷卻不了逾期停（居）外來人口出面接種疫苗的熱度，目前安心接種疫苗專案已經突破3萬名逾期外來人口完成接種，是將近滯臺總人數的4成，接種人數持續增加中，專案推行成效顯著。
臺北車站接種站至12月29日止每日下午1點至8點提供莫德納疫苗接種服務；新北市在板橋區MEGACITY百貨公司、臺中市東協廣場等地點也提供疫苗接種服務，施打對象不限國籍，移民署呼籲逾期外來人口踴躍出面接種疫苗，守護彼此的健康。
專案詳細資訊，可上移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，或逕洽移民署各縣市專勤隊或服務站，或者是撥打勞動部1955專線諮詢。