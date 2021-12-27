我到底幾點出生？父母忘光變遺憾 「2方法」解降世之謎
許多人在專注進步成長的同時，會回過頭思考過往的經歷，也許為了調整步調，也許為逆天改命，就有網友因為想更改名子，卻苦於不知道自己的出生時間，詢問父母也說都忘光了，於是詢問眾網友是否有方法調到資料，而眾人提出2個方法，可直接去出生醫院詢問，或是到戶政事務所申請文件。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 16:08:40
原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，說明自己曾跟父母詢問自己的出生時間，可兩人都說已經忘了，讓她不禁自嘲「我該不會是撿來的吧？」，但仍想知道自己出生那天的時間、時辰，於是詢問眾人「不知還有什麼方式能夠查到呢？」
眾人馬上提出兩個方法，第一是可去出生醫院查詢；第二則是可以去戶政事務所申請，且表單內容相當詳盡，包括出生地點、醫院、年月日及原PO最想知道的時間「出生的醫院，出生證明應該有時間」、「去出生的醫院申請出生證明，付一點點費用」、「我之前申請過，好像是在戶政事務所申請吧？對方會給你一張表單，上面記載了出生地點、醫院、年月日還有時間，資料很詳盡。」、「對，我在戶政事務所申請過，先打電話或上網查需要帶什麼。我的出生醫院比較麻煩，好像還要帶父母證件，所以選擇戶政」。
其他網友則安慰原PO，認為不知道自己的出生時間很普遍「正常！我活到20幾年，才知道自己什麼血型XD」，也有人提出若是要算命的話，不知道時辰也沒問題「你想幹嘛」、「你是要算命嗎？八字的話不用時辰就可算，但若是特殊命格就一定得要時辰才知道」。 （編輯：李惠婷）