預言家？鹿希派惹麻煩 吳宗憲曾唱衰「星二代都是廢物」
吳宗憲的兒子鹿希派（吳睿軒）昨（25）日晚間到信義區夜店狂歡，結果酒後三巡後一人走到店外抽菸，結果被路過警察聞到散發滿滿的「大麻特殊氣味」，因此當場攔查鹿希派，並查獲大麻菸一支，當場將鹿希派帶回分局。對此吳宗憲當下向媒體表示：「懇請法官，從重量刑。」有網友挖出吳宗憲2014年時，帶著張魁兒子張峰奇上《台灣好歌聲》節目時，開玩笑說星二代都是廢物的言論。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-27 16:09:44
當時吳宗憲為了做節目笑果，故意嫌棄張峰奇的笑話太冷，隨後說出：「藝能界大哥的小孩每一個都是廢物。」如今鹿希派先是在2019年時，在IG揚言「女友生病，要是沒好起來，我就做炸彈，炸台北市政府，全民賠罪。」震驚社會，還讓吳宗憲帶著兒子開道歉記者會，更講重話要還沒踏入演藝圈的兒子直接自斷星途。如今3年過去，眾人逐漸淡忘當時的風波，鹿希派也將推出個人最新音樂作品時，又惹上「麻煩」，讓網友調侃吳宗憲真的是大預言家。
雖然鹿希派負面消息頻頻，但姊姊吳姍儒隨著爸爸踏入主持界，形象良好。2016年父女倆主持的綜藝節目《小明星大跟班》獲第51屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，使吳姍儒成為台灣電視史上最年輕的金鐘綜藝節目主持的得獎者。2019年和黃子佼主持的《一呼百應》奪下「益智及實境節目主持人獎」。今年則是以《36題愛上你》再獲「綜藝節目主持人獎」，3次金鐘獎加持，證明吳姍儒的主持功力不輸爸爸吳宗憲。
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