嘴邊肉太誘人？橘貓舔同伴下秒竟啃咬臉頰 網：顏色對了
舔一舔怎麼變成咬一咬了呢？俗話說「10隻橘貓9隻胖」，形容的是橘貓是一種相當貪吃的動物，因此不少人家裡的橘貓體型都比一般貓咪來的壯碩許多。日本有一名推主則養了兩隻橘貓，這天其中一隻替同伴舔毛，沒想到幾秒鐘後竟然張大嘴咬住對方臉頰，網友看了都笑說：「這顏色對了！」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-27 16:15:14
這名本身是漫畫家的推主家其實有三隻貓咪，但其中有兩隻橘貓分別是4歲的「Yachi」與1歲的「Chiyo」，平時牠們感情相當要好，總是一起玩耍一起干擾奴才。這天奴才看見兩隻貓待在貓跳台上面，Yachi貼心地替妹妹Chiyo清理臉頰，沒想套才舔沒幾秒鐘，Yachi突然張大嘴巴咬住Chiyo的嘴邊肉，彷彿覺得妹妹的臉「很好吃」，而Yachi似乎也相當習慣，就這樣任由姊姊在自己的臉頰上「留下口水印」。
推主也笑說其實已經很習慣這對橘貓姊妹互相「啃咬」的戲碼，這是牠們倆特有的「親密日常」，因此不打算出手相救。網友看了都忍不住笑說：「嘴邊肉看起來很美味」、「可愛到想把你吃掉」、「以為是舔毛，其實是當作食物」、「這顏色不意外」、「就說橘貓是吃貨了」。（編輯：陳珮瑜）