百度耶誕大裁員 遊戲部門成「重災區」300員工全裁撤
中國曾經最大的入口搜尋引擎網站「百度」日前傳出大批裁員消息，旗下移動生態事業群組（MEG）遊戲、直播等部門超過300人一口氣在耶誕假期前夕遭到裁撤，根據數據來看，遊戲部門內除了業務全軍覆沒外，總共300多人遭到資遣，而直播業務也被裁員到僅剩10%。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-27 16:16:11
百度過去和其他中國入口搜尋網站如B站、騰訊、阿里、愛奇藝、小米一樣等等，試圖藉著不斷導入的流量來扶植自身的遊戲產業和產品，其中百度MEG所涵蓋的產品就包含手機百度App、百度直播、短影音、遊戲和教育等業務，今年年中百度遊戲還在發布會上還一口氣公布多款遊戲，順勢將全新品牌形象與管理團隊推到公眾目光下。
然而根據新浪科技引述多位MEG員工、百度員工的消息，百度此次裁員絕不是「小規模裁撤」，甚至有不少人直言這是繼2018年以來「從未見過如此大規模的裁員」，消息人士指出，此次裁員是在12月22日上午11點的全員大會上所宣布的，包含遊戲部門300多人幾乎全部被裁，包含財經、教育領域的直播人員都被裁撤，負責遊戲業務和直播業務的員工更是只留下不到10%。
目前裁員具體比例不詳，但不排除MEG其它業務還有繼續裁員的可能，此外，就連百度副總裁、移動生態用戶增長部總負責人、互動文娛平台總負責人曹曉冬都要從百度離開。
中國政府近來主打共同富裕，更是嚴格監管網路科技產業，從馬雲率領的阿里巴巴、螞蟻金服開始，包含抖音母公司字節跳動、最大規模裁員的愛奇藝都陸續傳出遭打壓、傳出裁員潮，就連遊戲業龍頭騰訊也在吃了政府不少罰單和警告後，祭出未成年人限時令，而目前看來當局即將對負責「直播帶貨」的直播主掀起新一輪的監管風暴，各大科技行業與民間也紛紛感嘆產業進入寒冬。