陳思宇辭黨職躲募款問題？蔡炳坤：因疫情影響應智慧解決
前北市觀光傳播局長、民眾黨中央委員陳思宇，日前在臉書上表示因為自己有意投入2022年地方縣市議員選戰，因此為了避免「球員兼裁判」的情況發生，而辭去中央委員一職。不過近日外界盛傳由於民眾黨中央委員須負擔100萬的募款額度，若未達標則「不得提名為地方公職候選人」。對此同樣身兼民眾黨中央委員、但募款額度已經達標的台北市副市長蔡炳坤，則為陳思宇緩頰，強調今年是因為疫情緣故所以募款困難，應當用智慧來解決相關問題。
記者丁上程／台北報導
2021-12-27 16:20:00
據了解，民眾黨今年三月時訂定了財務管理辦法，只要由黨員票選出的中央委員，就需要每年負擔100萬元的募款額。而經過票選出的9名中央委員中，至今只有蔡炳坤與南部旅遊大亨林富男繳交。至於陳思宇及吳達偉兩名中央委員，則是在年前宣佈辭去中央委員，外傳有意參選縣市議員的兩人，此時辭職也被指稱是在規避募款問題。
對此蔡炳坤受訪時表示，今年因為疫情緣故，百工百業受到影響相當嚴重，因此相信中央委員們在募款上一定會碰到一些困難。不過就他所知，還是有很多中央委員想趕在年底之前達成目標，蔡炳坤也坦言，多數這些被票選出來的中央委員都較為年輕，要去找到企業贊助相對來講比較困難，因此自己也會幫助大家，看能不能在時間內達到預定目標。
記者也追問外界認為部分中央委員沒募到錢就辭職，等於是留下爛攤子，對其他人也不公平。對此蔡炳坤則表示，陳思宇認為自己因為要參選，所以中央委員一職會有角色衝突，也因此辭職一事也只是她個人的權利。