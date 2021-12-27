強力取締酒駕　高市將連八天進行酒駕大執法

高雄市河東路昨（26）日晚間發生一起重大酒駕肇事車禍案件，黃姓駕駛人因酒後貪圖一時之便而自鹽埕區駕駛自小客車欲返回小港住家，未料於12月26日19時許在前金區河東路、國民街口發生汽車與行人之酒駕A1類交通事故，造成1死3傷的車禍憾事， 市警局再提升取締酒後駕車強度，將於即日起連續8天針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務。





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