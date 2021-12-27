強力取締酒駕　高市將連八天進行酒駕大執法

記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-27 16:26:16
高雄市河東路昨（26）日晚間發生一起重大酒駕肇事車禍案件，黃姓駕駛人因酒後貪圖一時之便而自鹽埕區駕駛自小客車欲返回小港住家，未料於12月26日19時許在前金區河東路、國民街口發生汽車與行人之酒駕A1類交通事故，造成1死3傷的車禍憾事，市警局再提升取締酒後駕車強度，將於即日起連續8天針對酒後駕車及危險駕駛執行取締及防制任務。
高雄市警局表示，疫情逐步解封後，歲末年初各地飲宴風氣盛行，適逢週末冷氣團南下，各地氣候急遽降溫，致使民眾聚餐飲酒機會增加，高雄市警局為防制A1、A2類交通事故，自11月1日至12月26日連續近2個月以來，執行高強度「交通大執法專案」取締酒後駕車達1,976件，相較去年同期增加522件（+36%），仍未能即時阻止這次酒駕致死的憾事發生。
市警局於12月27日起動員全高雄市共17所分局，連續8日執行「酒駕大執法」專案，除將「酒後駕車」列為重點取締項目外，針對轄內易飲酒處所派員宣導、約制，籲請業者共同防制酒後駕車，局長黃明昭表示，針對這次發生酒駕肇事致死案件深感遺憾與痛心，肇事黃姓嫌犯將以最嚴厲手段追訴其不法，重申警方對於酒駕零容忍之態度，呼籲各餐廳業者提醒顧客，酒後不開車，提供代叫計程車或代駕服務，不可害人害己，警方絕對嚴加執法，保護市民大眾的安全。